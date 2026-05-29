Adriana Quiroga brilló en el Torneo Iberoamericano de atletismo máster

La deportista sanjuanina completó una sobresaliente actuación en Perú donde cosechó siete medallas para el atletismo de la provincia

El atletismo de la provincia sumó un nuevo hito internacional gracias a una destacada representación en territorio sudamericano. La atleta sanjuanina Adriana Quiroga completó una brillante participación en el Segundo Campeonato Iberoamericano Máster de Atletismo . El certamen ecuménico tuvo como sede principal a la ciudad de Lima, en Perú con la presencia de más de mil atletas.

Esta presentación en la capital peruana significó la tercera incursión internacional de la temporada para la experimentada atleta sanjuanina. Quiroga inició su calendario deportivo anual en Abu Dabi durante el mes de febrero con muy buenos resultados. Posteriormente, la corredora compitió en el exigente Campeonato Nacional de pruebas combinadas disputado en Chile.

La cosecha de preseas para Adriana comenzó de gran manera durante las primeras jornadas de la competencia ecuménica. La representante local se adjudicó tres medallas de oro en las pruebas de 80 metros con vallas, pentatlón y salto triple. Además, la deportista sumó una medalla de bronce en lanzamiento de disco.

El éxito de la atleta sanjuanina continuó durante las jornadas de cierre con la disputa de las últimas disciplinas programadas. Quiroga obtuvo tres medallas de plata tras competir en salto en alto y en las postas de velocidad por equipos. Estas últimas pruebas integradas correspondieron a las categorías de 4 X 100 y 4 X 400 metros.

El balance final de esta nueva experiencia internacional resultó sumamente positivo para la deportista de San Juan, quien festejó la obtención de tres medallas de oro, tres de plata y una de bronce en Perú. Estos logros ratifican el gran momento del deporte máster local en los escenarios más importantes del mundo.

INFORMACION SECRETARIA DE DEPORTES DE SAN JUAN