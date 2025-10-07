Destacada actuación de Adriana Quiroga en Uruguay

La atleta sanjuanina ganó cuatro medallas de oro en el nacional master en Montevideo.

La Asociación de Atletas Veteranos del Uruguay tuvo a su cargo la organización del Campeonato Nacional Master de Atletismo 2025 de Uruguay, realizado el pasado fin de semana en la pista Darwin Piñeyrúa, el principal escenario de atletismo de Montevideo.

A este torneo fue invitada la sanjuanina Adriana Quiroga, quien tuvo un destacado desempeño en la jornada de sábado y que no pudo continuar el domingo por la lluvia torrencial que obligó a suspender el torneo, faltando varias especialidades por disputar.

Respecto a la experiencia vivida, Adriana comentó: “En la mañana del sábado competí en las pruebas de 80m vallas y salto en largo y en la tarde, en mismo horario, me coincidía 300m con vallas y salto en alto, por lo que salí de salto y fui a correr los 300m con vallas y felizmente en las cuatro pude ganar medalla de oro.

Todo ese día acompañó el tiempo en la pista Darwin Piñeyrúa, en Montevideo, donde este año inauguraron el nuevo tartano que hace la pista favorable para marcas.

Ya había competido varias veces ahí, generalmente cerraba el año de atletismo en diciembre en el torneo López Testa, que después de la pandemia dejaron de hacer y se retomó en 2024 pero en Punta del este.

El domingo había alerta naranja en Montevideo, entonces estuvimos a primera hora, entramos en calor, todo bajo la lluvia y cuando íbamos a comenzar a competir en salto triple, porque las otras pruebas ya se estaban llevando a cabo, se suspendió la actividad.

Lo que quedaba pendiente se programó para mediados de octubre y lamentablemente ya no voy a poder hacer las otras pruebas porque no voy a volver a viajar a Uruguay.

Para mí culminó ahí el torneo porque me quedan los dos últimos torneos del año, Norceca (Campeonato Norte, Centroamericano y del Caribe), del 6 al 9 de noviembre en Ciudad de México y el Sudamericano en Santiago de Chile del 22 al 30 de noviembre”.