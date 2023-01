Alerta en Brasil: una epidemia de diarrea sacude a Florianópolis

Desde la Secretaría Municipal de Salud informaron que al menos 1.251 personas fueron afectadas por una epidemia de diarrea en Florianópolis, Brasil, al mismo tiempo que señalaron que el lugar elegido por miles de turistas atraviesa esta situación desde los primeros días de enero.

La mayoría de los casos detectados afectan al norte de la isla, especialmente en la playa de Canasvieiras y playa Ingleses, donde se detectaron más de 900 personas en estado diarreico.

Las autoridades, por su parte, han reportado que “se están investigando las causas, y que una de las hipótesis es que los casos pueden estar relacionados con lugares no aptos para el baño en algunas playas”, tales como las mencionadas anteriormente de acuerdo al informe del Instituto de Medio Ambiente de Santa Catarina (IMA).

En tanto, la Junta de Vigilancia Epidemiológica se ha reunido con los operadores sanitarios de Florianópolis e Itajaí, en el litoral norte, donde resolvieron realizar colectas de muestras para ser enviadas al Laboratorio Central de Salud Pública de Santa Catarina (Lacen) e identificar, de esta manera, la causa de la epidemia.

Según el organismo epidemiológico, las enfermedades diarreicas tienen múltiples causas, pero la más común es la presencia en el cuerpo de un virus, hongo o bacteria que, a su vez, puede ser contraído por consumir agua o alimentos en mal estado, ir a baños en aguas contaminadas o tener falta de hábitos higiénicos.

Por esta razón, se recomendó a la población estar permanentemente hidratada con agua habilitada para el consumo, lavarse bien las manos, evitar comidas que contengan huevo crudo, verificar la fecha de caducidad de los productos alimenticios elaborados, no bañarse en playas no aptas, evitar tragar agua de mar e intentar no llevar animales a la playa.