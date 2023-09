Alerta histórica: la Comunidad de Madrid advierte a la población del riesgo por la DANA a través de los móviles

Los ciudadanos que se encuentran en la región han recibido hace unos minutos una alerta en la que se avisa de la situación meteorológica extrema que se vive en la capital.

Si estás en Madrid y has recibido un pitido en forma de sirena hace unos minutos en tu teléfono móvil, no has sido el único. Todos los ciudadanos que se encuentran en la región han sido alertados por Protección Civil este domingo debido a la alerta roja por la DANA que afecta, por fuertes lluvias, a la Comunidad de Madrid. Sus dispositivos móviles han recibido una señal imposible de dejar pasar, acompañada de un mensaje de prevención enviado tanto en español como en inglés.

“Alerta de Protección Civil de la Agencia de Seguridad y Emergencias 112 (ASEM 112). Debido al riesgo extremo de tormentas en la Comunidad de Madrid en el día de hoy, nos encontramos en el nivel 1 del Plan de Inundaciones (INUNCAM). No utilice su vehículo si no es estrictamente necesario y permanezca en su domicilio atento a posteriores actualizaciones informativas. Por favor, sólo llame al 112 en caso de emergencia. Red de Alerta Nacional”, se ha podido leer en el texto enviado sobre las 14:30, con acompañamiento sonoro y vibración incluidos.

Las lluvias de calado histórico que se esperan en la capital han llevado a que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, haya pedido a los ciudadanos que permanezcan en sus casas y que sólo se desplacen si es estrictamente necesario este domingo. La alerta está activa desde las 12:00 horas y permanecerá vigente hasta la madrugada.

Estas inclemencias meteorológicas de gravedad han llevado al aplazamiento del partido de fútbol que iban a disputar Atlético de Madrid y Sevilla a las 18:30 en el Cívitas Metropolitano, ya que tenía que jugarse en pleno apogeo del temporal. Las instalaciones municipales permanecerán cerradas ante la situación “excepcional y anómala” que se espera: las previsiones apuntan que se pueden acumular hasta 120 litros por metro cuadrado en las próximas horas.

Una jornada de precipitaciones históricas

Se espera que se bata el récord de lluvias registrado el 21 de septiembre de 1972, cuando se alcanzaron los 87 litros por metro cuadrado. Las “inundaciones” serán inevitables dadas las circunstancias, según Almeida, con una “tarde-noche muy complicada”. “Va a ser muy complicado circular”, añadía también, con la zona sur como localización más afectada.

Se ha suspendido la circulación en todos los túneles, salvo los de la M-30, precisamente por el riesgo de inundación. Además, se van a reforzar los servicios de emergencia para atender a todas aquellas personas que no tienen domicilio en Madrid.