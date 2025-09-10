Alerta meteorológica Vientos fuertes

Se espera la ocurrencia de viento oeste para madrugada y noche, y viento sur para la tarde del miércoles10 de septiembre.

La Dirección de Protección Civil informa que, durante la madrugada y mañana de este miércoles 10 de septiembre, se prevé la ocurrencia de vientos del sector oeste, y viento al sector sur en la zona de Precordillera de Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullum y Zonda.

Amarillo:

El área cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas, que pueden alcanzar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos.

En el resto del área, se prevé durante el día, un cambio al sector sur con velocidades entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h.

Recomendaciones por alerta de vientos fuertes:

Prestar atención a su alrededor (cables caídos, ramas, objetos sueltos).

Cerrar y asegurar puertas y ventanas.

Manejar con precaución mantener la distancia entre vehículos y la velocidad mínima.

No detenerse debajo de árboles ni elementos sujetados a edificios (carteles, marquesinas, toldos, etc.).

Tener siempre a mano linternas cargadas.

Asimismo, la Dirección recuerda los números de contacto ante cualquier emergencia:

911

100 Bomberos

103 Protección civil

