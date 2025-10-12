Alumnos de la escuela Hipólito Vieytes: «Campeones Nacionales de Robótica»

Nélida Díaz, es la Directora de la escuela Hipólito Vieytes, en el departamento de Caucete provincia de San Juan. Manifestó a nuestro diario digital www.conlagente.com.ar que con mucho esfuerzo, lograron participar.

El proyecto: maqueta de un «Parque Tecnológico», para mejorar los accesos a la escuela.

El ser preseleccionados entre tantos establecimientos del país, ya era maravilloso y el ser «Campeones» fue increíble. Orgullosa de sus alumnos, por el amor, la dedicación y el desenvolvimiento.

En el Audio, la Directora Nélida Díaz, nos cuenta con detalles como llegaron a obtener el título.

Foto: El jurado le hace preguntas a los alumnos.

Alumnos: Jeremías Falcone, Gabriel Ochoa, Briza Morán.

Docentes: Romina Corrientes, Erica Ozan.