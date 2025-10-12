Alumnos de la escuela Hipólito Vieytes: «Campeones Nacionales de Robótica»

EL REPORTERO 12 de octubre de 2025
escuela robotica

Nélida Díaz, es la Directora de la escuela Hipólito Vieytes, en el departamento de Caucete provincia de San Juan. Manifestó a nuestro diario digital www.conlagente.com.ar que con mucho esfuerzo, lograron participar.

El proyecto: maqueta de un «Parque Tecnológico», para mejorar los accesos a la escuela. 

El ser preseleccionados entre tantos establecimientos del país, ya era maravilloso y el ser «Campeones» fue increíble. Orgullosa de sus alumnos, por el amor, la dedicación y el desenvolvimiento.

En el Audio, la Directora Nélida Díaz, nos cuenta con detalles como llegaron a obtener el título.

Foto: El jurado le hace preguntas a los alumnos.

Alumnos: Jeremías Falcone, Gabriel Ochoa, Briza Morán.

Docentes: Romina Corrientes, Erica Ozan.

