«Angaqueros del Sud cumple 114 años»

EL REPORTERO 21 de agosto de 2025
La presidente del Club Angaqueros del Sud, Myriam Gabriela Gómez, invita a toda la comunidad del departamento de San Martín y de la provincia de San Juan, a conocer las instalaciones, y disfrutar de este Gran Aniversario. Sábado 23 de agosto, 14hs.

