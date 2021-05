Anita Co fue sobreseída en la causa por injurias que le inició Juan Darthés: “Es un abusador”

Lo confirmó Raquel Hermida, abogada de la actriz. La decisión fue tomada por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 9 de la Ciudad de Buenos Aires.

La Justicia sobreseyó a la actriz Ana Coacci, más conocida como Anita Co, en la acción penal por injurias que inició el actor Juan Darthés en 2018. Esto ocurrió luego de que ella lo denunciara públicamente por acoso sexual. La decisión fue del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 9 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así lo confirmó Raquel Hermida, abogada de la actriz, a través de un comunicado. “El fin de Darthés en la Argentina. Anita Co, la gran ganadora: no pidió disculpas, no negoció ni aceptó dinero”, dice el encabezado del escrito.

“Después de tres años de lucha, ganó y se hizo justicia. Darthés había iniciado un juicio por injurias contra Anita Co por haber contado públicamente un abuso sexual de la época de Gasoleros”, explica el comunicado. “ La justicia dijo que Darthés no padeció injurias, que nunca se presentó en Tribunales y cambió el valor de la querella de injurias por poder ”, asegura. “Se modificó la jurisprudencia y finalizó una infructuosa estrategia judicial de Darthés. Simplemente un abusador, no un injuriado”, cierra.

En diálogo con la agencia de noticias Télam, la abogada amplió que su representada “no recibió dinero, tampoco pidió disculpas como quería la otra parte. En definitiva, ganamos”. También contó que para Anita Co “es un tema terminado, fue un proceso desagradable para ella, donde los abogados de la otra parte la revictimizaron, así que hasta acá llegamos”. Por otra parte, dijo Hermida que Anita Co “será testigo” en la causa que se inició en Brasil contra Darthés por la denuncia de violación que hizo la actriz Thelma Fardín.

Anita había denunciado a través de las redes sociales que en el año 1999 cuando participó de la tira Gasoleros, el actor la abusó sexualmente, tras lo cual él le inició una querella por calumnias e injurias. En 2019 la justicia porteña sobreseyó a Anita Co, pero la querella a cargo de Fernando Burlando apeló esta decisión.

La semana pasada, la cantante Susana Rinaldi –tía de Anita Co– habló por primera vez sobre esta denuncia, que ocurrió tiempo antes de que lo hicieran sus colegas Calu Rivero y Thelma Fardín. “Ana sale de esta familia y esta familia se ha caracterizado siempre por decir lo que piensa. Y actuar de acuerdo a lo que piensa. Porque hay gente que también ha dicho cosas que cuando te pones a pensar decís: ‘¿Pero por qué no lo dijeron en el momento en que lo tenían que decir, en el momento en que tenían que hablar?’. Pero bueno, son formas de ver la vida”, expresó la cantante en una entrevista con Catalina Dlugi para el programa Agarrate Catalina (La Once Diez/Radio de la Ciudad).

Estos dichos llegaron luego de que Darthés hablara en la televisión de Brasil –país en el que nació y en el que está residiendo actualmente– asegurando de que es “inocente” de todo lo que se lo acusa. “De todos modos, la felicito a Ana porque tiene garra, y al mismo tiempo es tan joven que no tiene miedo a que la dejen sin entrada, como se utilizaba en mis tiempos, que te dejaban afuera de cualquier lado. Hay lindos ejemplos de mujeres en la familia”, remarcó Rinaldi.

Fuente: Telam- Infobae