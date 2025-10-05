Ante un Cantoni repleto, Sporting se consagró campeón en el Mundial de Clubes de Hockey sobre Patines



El equipo portugués derrotó a Barcelona en la final y se quedó con la primera edición de este formato en su rama masculina.

El Mundial de Clubes de Hockey sobre Patines Masculino llegó a su fin en la provincia de San Juan, donde en el estadio Aldo Cantoni se disputó la primera edición del certamen, con este nombre, en su rama masculina. Se quedó con el partido clave Sporting de Portugal, mientras que el tercer puesto fue para Barcelos, que derrotó a Centro Valenciano. En duelo por la quinta posición ganó Olimpia, en tanto que la séptima colocación fue para Andes Talleres. Fue la primera edición de este formato en su rama masculina, y San Juan, la capital del hockey sobre patines, fue el escenario.

Hubo autoridades provinciales que formaron parte del evento, entre los que estuvieron presentes el gobernador de la Provincia, Marcelo Orrego, el vicegobernador de la Provincia, Fabián Martín, el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, el ministro de Producción, Gustavo Fernández, el secretario de Deporte, Pablo Tabachnik, subsecretario de Alto Rendimiento, Eduardo Cerimedo, subsecretario de Deporte Federado, Santiago De la Torre, director de Deporte Federado, Daniel Kenan, director de Eventos y Prensa, Louis Laraignee, y por la Agencia Deporte San Juan, su presidente Pablo Aubone y su director Sebastián Barroso.

Además por World Skate, organizador del torneo, presenció el espectáculo Carmelo Paniagua, presidente del Comité Técnico de Hockey sobre Patines, y Daniel Martinazzo, Miembro de la Comisión Técnica Hockey Patín. Además acompañó Goncalo Teles Gomes, Embajador de Portugal en Argentina, y Daniel Ventura, presidente de la Confederación Argentina de Patinaje.

Los funcionarios siguieron atentamente las alternativas del juego y fueron los encargados de premiar al equipo campeón, subcampeón y a cada uno de sus jugadores.

RESUMEN DEPORTIVO

ANDES TALLERES 4 – MELBOURNE 4 (7° y 8° PUESTO)

En la quinta y última jornada, correspondiente a la segunda fase del torneo, comenzó la actividad con el encuentro por el 7° y 8° puesto, entre Andes Talleres (Argentina) y Melbourne (Australia), donde en el primer tiempo hubo mucha paridad en el marcador pero pocos goles, mientras que en el segundo parcial se abrieron los dos arcos, terminando el juego igualado en 4 en el tiempo reglamentario. Luego en penales, el equipo mendocino prevaleció por 3-1 y se quedó la séptima posición del certamen. El último puesto lo ocupó el conjunto australiano.

Andes Talleres: Nahuel Silvestri (2), Exequiel Tamborindegui (1), Giovanni Innella (1)

Melbourne: Facundo Peralta (4)

Resultados de Andes Talleres:

1-9 frente a Barcelona

2-8 frente a Sporting

6-5 frente a Olimpia

1-2 frente a San Jorge

4-4 (3-1) frente a Melbourne

Resultados de Melbourne:

1-4 frente a San Jorge

2-3 frente a Centro Valenciano

5-7 frente a Barcelos

3-6 frente a Olimpia

4-4 (1-3) frente a Andes Talleres

SAN JORGE 4 – OLIMPIA 5 (5° Y 6° PUESTO)

El segundo encuentro de la mañana lo jugaron San Jorge (Chile) y Olimpia (Argentina), válido por el quinto y sexto puesto, partido en el cual “Los Turcos” ganaron ajustadamente a los chilenos 5-4 y lograron la quinta posición en el certamen. Olimpia iba ganando 5-0 y los chilenos remontaron para mantener expectante al espectador hasta el final.

San Jorge: Lautaro Luna (1), Ignacio Molina (2), Matías Morales (1)

Olimpia: Francisco Mas (1), Benjamín Bailón (1), Octavio Ortar (1), Gonzalo Acosta (2)

Resultados de San Jorge

1-4 frente a Melbourne

1-8 frente a Barcelos

2-7 frente a Centro Valenciano

2-1 a Andes Talleres

4-5 Frente a Olimpia

Resultados de Olimpia

3-7 frente a Sporting

3-4 frente a Barcelona

5-6 frente a Andes Talleres

6-3 frente a Melbourne

5-4 frente a San Jorge

BARCELOS 10 – CENTRO VALENCIANO 4 (3° Y 4° PUESTO)

El equipo portugués venció en duelo por el tercer y cuarto puesto al conjunto sanjuanino por 10-4 al conjunto de “La Barraca”, y logró el tercer escalón del podio en este certamen.

Barcelos: Franco Ferruccio (2), Carlos Ramos (1), Miguel Rocha (3), Pedro Silva (2), Kyllian Gil (2)

Centro Valenciano: Luca Garcés (2), Franco Gómez (1), Víctor Carrazco (1)

Resultados de Barcelos

6-2 frente a Centro Valenciano

8-1 a San Jorge

7-5 a Melbourne

1-3 frente a Sporting

10-4 a Centro Valenciano

Resultados de Centro Valenciano

2-6 frente a Barcelos

3-2 a Melbourne

7-2 a San Jorge

0-5 ante Barcelona

4-10 ante Barcelos

BARCELONA 2 – SPORTING 3 (1° Y 2° PUESTO)

El último encuentro de este mundial de clubes lo tuvo al conjunto blaugrana enfrentando a los lusos, siendo un partido parejo en cuanto a juego y en el marcador, con una paridad en 2 en tiempo reglamentario. Los portugueses dominaron en el alargue y con un gol en ese período se quedaron con el partido final del certamen internacional masculino por 3 a 2.

Barcelona: Ferrán Font (2),

Sporting: Gonzalo Romero (1), Alesandro Verona (2),

Resultados de Barcelona

9-1 ante Andes Talleres

4-3 a Olimpia

3-1 a Sporting

5-0 ante Centro Valenciano

2-3 frente a Sporting (tiempo extra)

Resultados de Sporting

7-3 a Olimpia

8-2 a Andes Talleres

1-3 frente a Barcelona

3-1 ante Barcelos

3-2 a Barcelona (tiempo extra)