Fixture completo para el Campeonato Panamericano de Clubes – San Juan 2025

La competencia internacional de hockey sobre patines comenzará el próximo domingo 02 de noviembre. Participarán más de 60 equipos, femeninos y masculinos, en Sub 19 y Senior, de Argentina, Chile y Colombia.

Este domingo 02 de noviembre 2025, en San Juan iniciará el Campeonato Panamericano de Clubes de hockey sobre patines. El torneo se jugará hasta el sábado 08, en cinco sedes en simultáneo: estadio Aldo Cantoni, Deportivo Unión Estudiantil, Richet Zapata, Unión Deportiva Bancaria y Concepción Patín Club.

La información de la fase de grupos con sus respectivos equipos está disponible en el siguiente enlace. La novedad del día es el fixture completo con todos los partidos, desde la primera jornada a la última, con horario confirmados y en las cinco sedes.

Fixture completo – Panamericano de Clubes San Juan 2025: acortar.link/4loETG

El certamen internacional de World Skate, que recibirá el apoyo del Gobierno de San Juan, reunirá a más de 60 equipos en total. Serán provenientes de Argentina, Chile y Colombia, en rama femenina y masculino, en las categorías Senior y Sub 19.

Los equipos femeninos y masculinos que resulten finalistas, en la divisional Senior, obtendrán la clasificación a la siguiente edición del Mundial de Clubes. Vale resaltar que la última edición femenina y masculina se disputaron este año en el estadio Aldo Cantoni. A fines de abril, Vila-Sana (España) venció a Esneca Fraga (España) y fue campeón en el femenino; a principio de octubre, Sporting Lisboa (Portugal) derrotó a FC Barcelona (España).