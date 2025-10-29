Orrego recorrió el operativo “San Juan Cerca” en Ullum y destacó la importancia de acercar el Estado a los vecinos

El gobernador Marcelo Orrego recorrió el operativo integral San Juan Cerca, que se desarrolló en la escuela secundaria EPET N° 9 René Favaloro, ubicada en la Villa Ibáñez, departamento Ullum. Allí, distintos organismos del Gobierno provincial concentraron su accionar para facilitar el acceso a trámites y servicios a los vecinos de la zona.

El operativo se llevó a cabo este martes 28 de octubre, entre las 9 y las 13, y permitió que los habitantes de Ullum pudieran realizar gestiones de diversa índole sin necesidad de trasladarse hasta la ciudad. Durante su visita, Orrego dialogó con los equipos de los ministerios y con los vecinos que se acercaron a realizar trámites, y destacó la importancia de “estar cerca de la gente, escuchar sus necesidades y dar respuestas concretas”.

Durante la recorrida, Orrego subrayó que “estos operativos permiten que el Estado esté presente donde la gente lo necesita, escuchando, resolviendo y acompañando a cada familia sanjuanina”.

En la jornada se ofrecieron servicios como actualización o solicitud de DNI, emisión de copias de partidas de nacimiento, casamiento o defunción, regulación dominial, asesoramiento previsional, certificados de antecedentes, verificación de vehículos, localización de objetos robados y orientación sobre asociaciones civiles y clubes. También hubo asesoramiento laboral, inscripción en el Registro Provincial de Emprendedores, consultas sobre el programa ONCO San Juan y orientación en temas de género, inclusión laboral y discapacidad.

Asimismo, los vecinos pudieron acceder a información sobre tarifas sociales, planes de pago de energía eléctrica, trámites del IPV y programas de asistencia alimentaria y emergencia. Otros servicios disponibles incluyeron gestiones relacionadas con la Tarjeta Sube, RUPA, marcas y señales, Ciudadano Digital, Rentas, Defensa al Consumidor, y préstamos de la Caja de Acción Social. También se brindaron asistencias específicas a docentes, asesoramiento deportivo y capacitación en el marco del programa Aprender, Trabajar y Producir.

En materia de salud, los equipos ofrecieron controles clínicos y pediátricos, vacunación, atención odontológica, asesoramiento en salud mental, testeos de HIV, Hepatitis y Chagas, además de información sobre programas contra el sedentarismo y gestión de turnos con especialistas. Los vecinos también pudieron vacunar y desparasitar a sus mascotas, y recibir recomendaciones sobre forestación y cuidado ambiental.

Estas acciones fueron coordinadas por la Dirección de Políticas para la Equidad, con la participación de personal de todos los ministerios del Gobierno provincial: Familia y Desarrollo Humano; Salud; Gobierno; Producción, Trabajo e Innovación; Economía, Finanzas y Hacienda; Educación; Turismo, Cultura y Deporte; e Infraestructura, Agua y Energía, además de las secretarías de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Seguridad y Orden Público, junto al Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE).