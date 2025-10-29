Culminó el Ciclo de Conversatorios “Incorporando Herramientas”

Con la participación y entusiasmo del personal legislativo, se desarrolló este martes 21 de octubre, en el Auditorio Emar Acosta del Anexo Legislativo, el último encuentro del Ciclo de Conversatorios “Incorporando Herramientas”, una propuesta de formación impulsada por la Secretaría Legislativa, en articulación con el Instituto de Capacitación Parlamentaria (ICAP) y la Dirección de Asuntos Legislativos.

La apertura de la jornada estuvo encabezada por el secretario Legislativo, Gustavo Velert; la coordinadora de Relaciones con la Comunidad, Giselle Fernández; y el licenciado Gustavo Moguilner, escritor y especialista en inteligencia emocional, quien brindó la charla titulada “Gestión de las emociones y comunicación efectiva”.

Acompañaron en la ocasión el secretario Administrativo, Jorge Fernández, y el diputado Juan de la Cruz Córdoba.

Durante su exposición, Moguilner abordó la importancia de gestionar las emociones en contextos de presión, estrés o incertidumbre, promoviendo competencias como la autoconciencia, la autorregulación, la empatía, la automotivación y la comunicación saludable.

Esta tercera charla tuvo como propósito aportar al desarrollo personal desde una mirada integral, reconociendo que detrás de cada trabajador hay una historia, una carga emocional y un potencial que puede fortalecerse con acompañamiento y herramientas adecuadas.

El secretario Legislativo, Gustavo Velert, destacó el valor de esta instancia de capacitación y el compromiso de quienes participaron a lo largo del ciclo. En la oportunidad, junto al diputado Juan de la Cruz Córdoba, hizo entrega al expositor Gustavo Moguilner de la resolución de interés por los Conversatorios.

El ciclo “Incorporando Herramientas” incluyó tres encuentros centrados en temáticas de alto impacto: Educación Financiera, Estafas Digitales y Grooming, y Gestión de Emociones y Comunicación.

Cada propuesta ofreció un espacio de diálogo, reflexión y aprendizaje, con el propósito de fortalecer las capacidades personales y promover el bienestar integral de quienes integran la Cámara de Diputados.

Con esta última jornada, la Legislatura culmina una etapa formativa que reafirma su compromiso con la capacitación permanente y con una mirada humana, solidaria y preventiva del trabajo institucional.