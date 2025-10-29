“Tu cuerpo, tu aliado”: la Legislatura promovió la concientización sobre el Cáncer de Mama

En el marco del Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Mama, la Cámara de Diputados fue sede de la conferencia “Tu Cuerpo, Tu Aliado”, con el objetivo de generar conciencia sobre la importancia de la prevención y detección temprana de esta enfermedad.

La apertura del encuentro estuvo encabezada por el vicepresidente primero de la Cámara de Diputados, legislador Enzo Cornejo, y se realizó el martes 28 de octubre en la Sala de Vicegobernadores del edificio histórico.

Las disertaciones estuvieron a cargo de destacados profesionales: Dra. María Soledad Alés, Dr. José Carlos Reyes, Dr. Juan Pablo Giménez, Dr. Alejandro Sosa, Lic. Susana Florentino y Lic. Claudia Delgado.

Durante su intervención, el diputado Cornejo transmitió los saludos del vicegobernador Fabián Martín, quien no pudo asistir por compromisos de agenda, pero brindó su apoyo para la realización de la actividad orientada a concientizar a la comunidad.

“Hay cuestiones que en el día a día no sabemos o no tomamos dimensión de su importancia. Me quedo con las palabras del doctor: no se trata de un día o un mes, sino de doce meses, 365 días dedicados a la concientización, prevención y detección temprana. Desde el Estado debemos enfocarnos en lo verdaderamente importante: educar, concientizar y prevenir el cáncer de mama y otras enfermedades relacionadas”, expresó Cornejo.

Una vez finalizadas sus palabras, el legislador hizo entrega al doctor Carlos Reyes de la resolución de la Cámara que declara de interés Social y Educativo la presente actividad.

Durante la jornada se abordaron temas como prevención activa, cambios de hábitos, factores de riesgo modificables, impacto emocional, cáncer y calidad de vida, además del rol de la fisioterapia oncológica en el proceso de recuperación y bienestar de los pacientes.