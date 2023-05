Antony Blinken dijo que hay que tomar “con mucho cuidado” todo lo que diga Rusia

Estados Unidos dijo el miércoles que toma con suma precaución las declaraciones de Rusia, que afirmó haber derribado dos drones ucranianos que tenían como objetivo el Kremlin en Moscú.

“Vi la información. No puedo validarla, no lo sabemos”, dijo el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, en un evento en Washington. “Tomaría cualquier cosa que salga del Kremlin con mucho cuidado”, agregó.

Rusia declaró el miércoles que había derribado dos aviones no tripulados que apuntaban a la residencia del presidente Vladimir Putin en el Kremlin, en lo que calificó de intento de asesinato “terrorista” ucraniano. Moscú aseguró que Putin no resultó herido y que no hubo víctimas.

Kiev dijo que no tenía “nada que ver” con el supuesto ataque y sugirió que era un “montaje” de Moscú.

“Tales informes escenificados por Rusia deben ser considerados únicamente como un intento de preparar un fondo de información para un ataque terrorista a gran escala contra Ucrania”, dijo Podolyak.

