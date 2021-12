Anunciaron un paro indefinido en los centros de testeo porteños, en repudio a la agresión que recibió un médico del Hospital Santojanni

La Asociación de Médicos Municipales (AMM) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires informó que realizarán un paro por tiempo indefinido por la agresión perpetrada este sábado a uno de los profesionales que trabajan en el Hospital Santojanni. Los controles de hisopados que se realizan en las Unidades Febriles de Urgencia (UFU) estarán suspendidos desde mañana, aunque el Gobierno porteño aseguró que el servicio seguirá funcionando.

“Ante los hechos de violencia manifestados en las últimas horas en la UFU y ante la falta de respuesta ejecutiva de las autoridades la AMM decidió que se suspendan la atención en las mismas hasta tanto se tomen las medidas de seguridad solicitadas que garanticen un escenario seguro”, explicó el gremio por medio de un comunicado.

El texto de la AMM destacó que en las guardias sólo “realizarán hisopados con criterios de internación” y detalló que las medidas gremiales “irán en aumento en función de la respuesta obtenida”.

El sindicato aseguró que este cese de actividades “es necesario para preservar la integridad de nuestros colegas”, y decidió suspender la atención en las 20 UFU hasta que se garantice la seguridad de los profesionales de la salud.

La agresión ocurrió en el marco del fuerte incremento de hisopados por casos sospechosos de Covid-19 en la CABA, que generó demoras tanto en el accionar como en los resultados.

El presidente del gremio, Jorge Gilardi, brindó detalles de lo ocurrido: “Un hombre enojado, que no se pudo testear, pidió la presencia del responsable de la UFU del Santojianni y cuando vino el doctor Swarman le pegó una trompada que lo dejó sentado en el piso y con la nariz rota”.

“En la jornada de ayer nosotros habíamos solicitado que no se habilitarán los testeos”, aseguró el titular de la AMM y resaltó que alertaron sobre la posibilidad de “este tipo de cuestiones” que podrían causarse por la falta de personal.

Las 20 UFU que hay en la Ciudad



Para menores de 6 años: Hosp. General de Niños P. De Elizalde (atención todos los días de 8 a 20h) – Montes de oca, manuel av. 40

Hosp. General de Niños R. Gutierrez (atención todos los días de 8 a 20h) – Gallo 1330 (Sólo para personas de 0 a 18 años)

Hosp. General de Agudos J. M. Ramos Mejia (atención todos los días de 8 a 20h) – Urquiza, gral. 609

Para personas mayores de 6 años: Hosp. Cecilia Grierson (atención Lunes A Lunes De 8 A 20 Hs.) – Fernández de la cruz, f., gral. av. 4402

Hosp. De Infecciosas F. Muñiz (atención Lunes A Lunes De 8 A 20 Hs.) – Uspallata 2272

Hosp. De Rehabilitación Respiratoria Maria Ferrer (atención Lunes A Lunes De 8 A 16 Hs.) – Finochietto enrique dr. 849

Hosp. General De Agudos A. Zubizarreta (atención Lunes A Lunes De 8 A 20 Hs.) – Nueva york 3952

Hosp. General De Agudos B. Rivadavia (atención Lunes A Lunes De 8 A 20 Hs.) – Las heras general av. 2670

Hosp. General De Agudos Donación F. Santojanni (atención Lunes A Lunes De 8 A 20 Hs.) – Pilar 950

Hosp. General De Agudos Dr C. Argerich (atención Lunes A Lunes De 8 A 16 Hs.) – Pi y margall 750

Hosp. General De Agudos Dr. C. Durand (atención Lunes A Lunes De 8 A 16 Hs.) – Diaz Velez av. 5044

Hosp. General De Agudos Dr. E. Tornú (atención Lunes A Lunes De 8 A 20 Hs.) – Combatientes de malvinas av. 3002

Hosp. General De Agudos Dr. I. Pirovano (atención Lunes A Lunes De 8 A 20 Hs.) – Monroe av. 3555

Hosp. General De Agudos Dr. J. A. Fernández (atención Lunes A Lunes De 8 A 20 Hs.) – Cerviño av. 3356

Hosp. General De Agudos Dr. T. Álvarez (atención Lunes A Lunes De 8 A 20 Hs.) – Aranguren, juan f., dr. 2701

Hosp. General De Agudos D. Velez Sarsfield (atención Lunes A Lunes De 8 A 20 Hs.) – Calderón de la barca, pedro 1550

Hosp. General De Agudos J. A. Penna (atención Lunes A Lunes De 8 A 16 Hs.) – Almafuerte av. 406

Hosp. General De Agudos P. Piñero (atención Lunes A Lunes De 8 A 20 Hs.) – Varela av. 1301

Hosp. General De Niños P. De Elizalde (atención Lunes A Lunes De 8 A 20 Hs.) – Montes de Oca, Manuel av. 40

Hosp. General De Niños R. Gutiérrez (atención Lunes A Lunes De 8 A 20 Hs.) – Gallo 1330

