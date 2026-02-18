Avance de Obra
Ya está en marcha el nuevo circuito de salud sobre calles San Lorenzo y Angualasto, que contará con una extensión de 400 metros. Seguimos avanzando en cada rincón de nuestro departamento. Se trata de una intervención integral que no solo mejora el acceso, sino que también ordena y pone en valor tu barrio.
Se ejecutan banquinas y nuevas veredas. Nuevas paradas de colectivos. Incorporación de equipamiento para realizar actividad física .
Espacios verdes.
Iluminación LED
Sigamos haciendo, sigamos construyendo.
Santa Lucía, el mejor lugar para vivir.