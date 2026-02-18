Avance de Obra

EL REPORTERO 18 de febrero de 2026
maquina santa

Ya está en marcha el nuevo circuito de salud sobre calles San Lorenzo y Angualasto, que contará con una extensión de 400 metros. Seguimos avanzando en cada rincón de nuestro departamento.🙌 Se trata de una intervención integral que no solo mejora el acceso, sino que también ordena y pone en valor tu barrio.

👉Se ejecutan banquinas y nuevas veredas. 🚌 Nuevas paradas de colectivos. 💪🏻 Incorporación de equipamiento para realizar actividad física .

🌿 Espacios verdes.

💡 Iluminación LED

Sigamos haciendo, sigamos construyendo. 💚

Santa Lucía, el mejor lugar para vivir.

