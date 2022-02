Berni: “Quienes compraron droga en estas últimas 24 horas tienen que descartarla”

El ministro de Seguridad bonaerense aseguró que analizarán en La Plata qué tenía la cocaína que provocó varias muertes en el Conurbano. Sospechan que estaba mezclada con veneno de ratas.

Ocho personas murieron y al menos otras 14 se encuentran internadas en hospitales de diferentes partes del Gran Buenos Aires debido a la ingesta de cocaína presuntamente adulterada. Ante esta situación, el ministro de Seguridad bonaerense pidió a la ciudadanía descartar la droga comprada en las últimas 24 horas y confirmó que una muestra de la cocaína adulterada fue enviada a analizar en la ciudad de La Plata .

“Quienes compraron droga en estas últimas 24 horas tienen que descartarla”, señaló Sergio Berni. Lo sostuvo al participar de los operativos que se desplegaban en el partido de Tres de Febrero, provincia de Buenos Aires, en busca de los responsables de comercializar una partida de cocaína de alta toxicidad que provocó la muerte de siete personas hasta el momento.

“La información que tenemos es que son vendedores que están en pasillos y no es la mejor hora. Estamos trabajando para sacarla de circulación” , comentó el ministro.

Además, precisó que hasta el momento es materia de investigación saber qué sucedió con la droga y que una muestra fue enviada a la ciudad de La Plata para ser analizada. “Así se podrá determinar cuál es la composición química además de la cocaína”, señaló.

La primera información que se conoció sobre el caso daba cuenta de que cuatro de esas muertes se produjeron en el hospital San Bernardino, de Hurlingham, donde acudieron al menos 11 personas en un estado de intoxicación grave. Todavía hay siete pacientes que se encuentran internados en ese centro de salud.

Además, otros afectados por el consumo de la sustancia contaminada fueron internados en hospitales de los partidos de Tres de Febrero y San Martín. “Durante la tarde de este miércoles también se conoció que hay otros dos pacientes en un centro de salud de Ituzaingó y suman en total 14 los afectados”, ampliaron las fuentes consultadas.

De acuerdo al testimonio de familiares y de los propios internados, la gran mayoría había comprado la droga adulterada en el mismo lugar: se trata de un asentamiento sumamente precario conocido como Puerta 8, ubicado en Campo de Mayo, en la cuenca del río Reconquista.

Berni también se refirió a la hipótesis de una posible interna narco, contexto en el cual se habría adulterado la cocaína. “Son todas suposiciones. Primero hay que encontrar la droga; segundo, a los responsables y después el fiscal (Germán) Martínez determinará qué fue lo que sucedió. Si fue un mal estiramiento o si fue con dolo de hacer justamente esto”.

“Cuando hablamos de cocaína en mal estado, no hablamos de cocaína podrida o vencida. La cocaína se compra en su máxima pureza y después en lugares como estos se estiran, y se estiran con cuestiones que son muy tóxicas ”, explicó el minstro. Agregó luego: “Cada dealer que compra la cocaína, la fracciona. Algunos lo hacen con sustancias no tóxicas, como el almidón. Otros le ponen alucinógenos y si no se tiene ningún tipo de control, pasan estas cosas”.

Por los casos de Hurlingham interviene la Unidad Funcional de Instrucción Nº 9 especializada en Drogas Ilícitas de Morón, a cargo de los fiscales Antonio Ferreras y Ernesto Lovillo. Se inició un expediente por averiguación de causales de muerte y se ordenaron las autopsias.

En paralelo, se inició otra causa en la UFI 16ª de San Martín especializada en drogas ilícitas y a cargo del fiscal Germán Martínez, en referencia a los casos de la misma índole ocurridos en los hospitales Bocalandro, de Tres de Febrero, y Eva Perón, de San Martín. Los allanamientos en Puerta 8 fueron ordenados por esta UFI.

En las últimas horas, también habló una de las vecinas del partido de Hurlingham, quien señaló: “No dijeron que consumieron droga con veneno de rata”. La mujer también precisó que los jóvenes afectados que ella conoce “compraron en Puerta 8″. Dijo desconocer si era la primera vez que consumían y detalló: “Yo lo que sé es que ellos terminaron de ver el partido (Argentina ante Colombia) y fueron a comprar. Cuando vinieron, se descompuso el amigo y cuando llegaron se ve que falleció”.

