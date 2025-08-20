Boca Juniors inició pruebas a juveniles sanjuaninos en el Bicentenario

El Club Atlético Boca Juniors puso en marcha este miércoles una serie de pruebas de talentos en la provincia de San Juan, con el objetivo de detectar a jóvenes futbolistas con proyección. La actividad se desarrolla en el Estadio San Juan del Bicentenario y se extenderá hasta el jueves 21 de agosto, en dos turnos: de 9 a 13 y de 15 a 18 horas.

Los encargados de la evaluación son Diego Medina, coordinador del Área de Captación y Scouting del club, y Emiliano Gallo, quienes llegaron a la provincia en conjunto con Germán Salinas y con el respaldo de la Secretaría de Deporte.

Las pruebas están destinadas a jugadores nacidos entre 2010 y 2017, convocando a futbolistas de distintas instituciones locales previamente invitadas. Entre los clubes participantes se encuentran Sporting Club —organizador del evento—, Alianza, López Peláez, Minero, Trinidad, Unión, Defensores de Argentinos, Peñarol, Del Bono, Sportivo, Cabral, Fundación y ARAC.

La jornada, de acceso libre y gratuito para el público, representa una oportunidad única para que las familias y amantes del fútbol puedan presenciar el talento emergente de los jóvenes sanjuaninos, quienes sueñan con vestir la camiseta azul y oro en el futuro.