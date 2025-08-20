Cristian Andino celebró el rechazo al veto presidencial que afectaba a personas con discapacidad

EL REPORTERO 20 de agosto de 2025
Andino disca 2

El candidato a diputado nacional por Fuerza San Juan, Cristian Andino, expresó con emoción en sus redes sociales su satisfacción por el rechazo del Congreso al veto del presidente Javier Milei sobre la ley que garantizaba el financiamiento de prestaciones para personas con discapacidad.

«La discapacidad no se ajusta, se acompaña con respeto y empatía», afirmó Andino, quien sostuvo además que «el Estado debe cuidar especialmente a quienes más lo necesitan».

Andino valoró esta decisión como un paso en defensa de los derechos y la dignidad de miles de familias que luchan día a día.

Más historias

Orrego muestra

Orrego recorrió la muestra con la oferta académica de Educación Superior

EL REPORTERO 21 de agosto de 2025
Orrego san martin

Orrego inauguró una transformación clave en el Parque de Mayo en homenaje a San Martín

EL REPORTERO 19 de agosto de 2025
Martin candidato

Fabián Martín: «Nuestro único compromiso es con esta provincia y cada una de las familias sanjuaninas»

EL REPORTERO 18 de agosto de 2025