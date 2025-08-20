Cristian Andino celebró el rechazo al veto presidencial que afectaba a personas con discapacidad

El candidato a diputado nacional por Fuerza San Juan, Cristian Andino, expresó con emoción en sus redes sociales su satisfacción por el rechazo del Congreso al veto del presidente Javier Milei sobre la ley que garantizaba el financiamiento de prestaciones para personas con discapacidad.

«La discapacidad no se ajusta, se acompaña con respeto y empatía», afirmó Andino, quien sostuvo además que «el Estado debe cuidar especialmente a quienes más lo necesitan».

Andino valoró esta decisión como un paso en defensa de los derechos y la dignidad de miles de familias que luchan día a día.