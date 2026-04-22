El Gobernador Marcelo Orrego: «Vamos a defender con la ley en la mano, siempre, a San Juan y a los sanjuaninos, contra cualquier tipo de ataque”

El gobernador Marcelo Orrego, nuevamente se expresó y ratificó la defensa de la jurisdicción provincial sobre el Proyecto Vicuña: «Vamos a defender con la ley en la mano, siempre, a San Juan y a los sanjuaninos, contra cualquier tipo de ataque”

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, se refirió al planteo realizado desde la provincia de La Rioja sobre los límites interprovinciales y la jurisdicción del Proyecto Vicuña, y ratificó la posición del Gobierno sanjuanino respecto de la validez del marco legal vigente.

«Vamos a defender con la ley en la mano, siempre, a San Juan y a los sanjuaninos, contra cualquier tipo de ataque. El límite entre San Juan y La Rioja lo fijó la Ley Nacional 18.004, sancionada por el Congreso de la Nación. Es una ley, no un acuerdo de funcionarios. Está plenamente vigente, y lleva más de medio siglo de aplicación ininterrumpida, atravesando todos los gobiernos democráticos»

El gobernador subrayó que la jurisdicción sanjuanina sobre el yacimiento es «clara, legal y reconocida», y remarcó que los recursos naturales ubicados en el territorio provincial corresponden exclusivamente a la Provincia de San Juan, conforme al artículo 124 de la Constitución Nacional.

«No existe ninguna norma en la Argentina que obligue a una provincia a compartir las regalías de sus recursos con otra. Lo que está en el subsuelo sanjuanino es de los sanjuaninos. Y lo vamos a defender con la ley en la mano, no con declaraciones en los medios».

Orrego llamó a encauzar cualquier diferencia por los canales institucionales: «San Juan es una provincia de diálogo y de trabajo. Tenemos el mayor respeto por La Rioja. Pero una cosa es el diálogo institucional y otra es abrir debates que no tienen sustento jurídico. La ley es la ley, y las provincias no se corren con declaraciones».