La Ciudad abre la inscripción al Programa Centros de Familia

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan comunica que se encuentra abierta la inscripción a una nueva edición del Programa Centros de Familia, una iniciativa del Ministerio de Capital Humano de la Nación, destinada a promover el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes de entre 6 y 17 años, junto a sus familias.

El programa ofrece acceso a actividades deportivas, culturales, artísticas y educativas en distintos espacios de la Ciudad, con el objetivo de fortalecer el rol de la familia en la crianza y el acompañamiento de las infancias y adolescencias, en un trabajo conjunto con el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano de la provincia y la Municipalidad de la Ciudad de San Juan.

Como parte del beneficio, las personas inscriptas recibirán un voucher a través de una tarjeta física no bancaria precargada con un monto de $24.000, que permitirá acceder a las propuestas en los Centros de Familia adheridos. Este voucher no puede utilizarse en comercios, bancos ni cajeros, ni admite recarga de dinero.

Para utilizarlo, los beneficiarios deberán:

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Cronograma y lugares de inscripción

• Lunes 27 de abril: Unión Vecinal Villa América (Av. Argentina 640 norte)

• Martes 28 de abril: Unión Vecinal Villa del Carril (Segundino Navarro 590 sur)

• Miércoles 29 de abril: Club Colón Junior (Sargento Cabral 1283 oeste)

• Jueves 30 de abril: Unión Vecinal Comandante Cabot (Calle Mary O’Graham 344 este)

Horarios

• Mañana: de 08:00 a 13:00

• Tarde: de 16:00 a 19:00

La inscripción está destinada exclusivamente a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que también perciban la Tarjeta Alimentar. El trámite debe ser realizado por un adulto responsable, quien deberá presentar el DNI físico y vigente del menor.

Las familias que accedan al beneficio deberán participar de talleres y charlas dictados por orientadores técnicos locales capacitados por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Estos espacios tienen como finalidad brindar herramientas para fortalecer la crianza, promoviendo el intercambio de experiencias y destacando la importancia del juego, la lectura y una nutrición adecuada, con el objetivo de potenciar el desarrollo emocional del hogar y prevenir situaciones de violencia.

Para más información, ingresar en: www.argentina.gob.ar/centros-de-familia

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