La Ciudad abre la inscripción al Programa Centros de Familia

EL REPORTERO 22 de abril de 2026
centros flia

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan comunica que se encuentra abierta la inscripción a una nueva edición del Programa Centros de Familia, una iniciativa del Ministerio de Capital Humano de la Nación, destinada a promover el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes de entre 6 y 17 años, junto a sus familias.

El programa ofrece acceso a actividades deportivas, culturales, artísticas y educativas en distintos espacios de la Ciudad, con el objetivo de fortalecer el rol de la familia en la crianza y el acompañamiento de las infancias y adolescencias, en un trabajo conjunto con el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano de la provincia y la Municipalidad de la Ciudad de San Juan.

Como parte del beneficio, las personas inscriptas recibirán un voucher a través de una tarjeta física no bancaria precargada con un monto de $24.000, que permitirá acceder a las propuestas en los Centros de Familia adheridos. Este voucher no puede utilizarse en comercios, bancos ni cajeros, ni admite recarga de dinero.

Para utilizarlo, los beneficiarios deberán:

  1. Elegir una actividad
  2. Acercarse a un centro adherido
  3. Canjear el voucher
  4. Disfrutar de la actividad seleccionada

Cronograma y lugares de inscripción
• Lunes 27 de abril: Unión Vecinal Villa América (Av. Argentina 640 norte)
• Martes 28 de abril: Unión Vecinal Villa del Carril (Segundino Navarro 590 sur)
• Miércoles 29 de abril: Club Colón Junior (Sargento Cabral 1283 oeste)
• Jueves 30 de abril: Unión Vecinal Comandante Cabot (Calle Mary O’Graham 344 este)
Horarios
• Mañana: de 08:00 a 13:00
• Tarde: de 16:00 a 19:00

La inscripción está destinada exclusivamente a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que también perciban la Tarjeta Alimentar. El trámite debe ser realizado por un adulto responsable, quien deberá presentar el DNI físico y vigente del menor.

Las familias que accedan al beneficio deberán participar de talleres y charlas dictados por orientadores técnicos locales capacitados por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Estos espacios tienen como finalidad brindar herramientas para fortalecer la crianza, promoviendo el intercambio de experiencias y destacando la importancia del juego, la lectura y una nutrición adecuada, con el objetivo de potenciar el desarrollo emocional del hogar y prevenir situaciones de violencia.

Para más información, ingresar en: www.argentina.gob.ar/centros-de-familia

UNA VECINA INTENDENTE

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