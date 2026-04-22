Rivadavia avanza con más obras: nuevas veredas en Barrio Del Bono Green

La Municipalidad de Rivadavia continúa ejecutando obras que mejoran la calidad de vida de los vecinos. En esta oportunidad, se están llevando adelante trabajos de construcción de veredas en la arteria principal del barrio Del Bono Green, una intervención largamente esperada por la comunidad.

Este avance responde a un pedido concreto de los vecinos, quienes no contaban con infraestructura peatonal adecuada, lo que dificultaba la circulación segura, especialmente para niños, adultos mayores y personas con movilidad reducida.

El intendente Sergio Miodowsky dispuso el inicio de estas tareas como parte de una planificación que prioriza la mejora de los servicios básicos y la infraestructura urbana en cada rincón del departamento.

“Seguimos escuchando a los vecinos y dando respuestas concretas. Estas veredas no solo ordenan el tránsito peatonal, sino que también brindan mayor seguridad y mejoran el entorno del barrio”, destacaron desde el municipio.

Con estas obras, Rivadavia continúa consolidando un modelo de gestión cercano, que atiende las necesidades reales de los rivadavienses y avanza con soluciones que impactan directamente en la vida cotidiana de los vecinos.