SINDICAL Mirna Moral no tiene competidores EL REPORTERO 21 de agosto de 2025 La Secretaria General del Sindicato Empleados de Comercio Mirna Moral, presentó su lista para las próximas elecciones de octubre y al momento del cierre, nadie se postuló. En el Audio, Mirna Moral se refiere al respecto.