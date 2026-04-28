Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo

En este 28 de abril del 2026, el llamado es claro: garantizar entornos laborales que cuiden también la salud mental.

El bienestar en el trabajo no solo se mide en condiciones físicas seguras, sino también en espacios donde el respeto, la contención y el equilibrio emocional sean prioridad.

Promover un entorno psicosocial saludable implica prevenir el estrés, erradicar la violencia laboral y construir vínculos basados en el diálogo y la empatía.

Porque trabajar en condiciones dignas también es sentirse bien.

Cuidarnos es una tarea colectiva.

La salud laboral también es mental.

Mirna Moral

Conducción

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