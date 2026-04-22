Inicia la etapa 2026 del programa “Cuentas Claras” de alfabetización financiera

La propuesta de alfabetización financiera empieza con nuevos módulos desde el 22 de abril, con la participación de 500 docentes y un cronograma de formación hasta junio.

El Ministerio de Educación, en articulación con el Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda, inicia la etapa 2026 del programa de alfabetización financiera “Cuentas Claras” con el desarrollo de los módulos restantes de la formación docente, que comenzarán el próximo 22 de abril y se extenderán hasta junio.

La propuesta, que comenzó en noviembre de 2025 y cuenta con 500 docentes inscriptos, continuará bajo modalidad presencial en el horario de 8 a 13, dando continuidad a una iniciativa que busca incorporar la alfabetización financiera en el sistema educativo sanjuanino.

El cronograma previsto para esta etapa es el siguiente:

Miércoles 22 de abril: Módulo 2

Miércoles 29 de abril: Módulo 3

Viernes 22 de mayo: Módulo 5

Miércoles 27 de mayo: Módulo 6

Miércoles 10 de junio: Módulo 4 (cierre)

El programa “Cuentas Claras” forma parte de una línea de trabajo que promueve la enseñanza de contenidos vinculados a la economía y la gestión personal desde una mirada práctica, orientada a la vida cotidiana. En este sentido, se inscribe en los lineamientos del Plan Provincial de Alfabetización “Comprendo y Aprendo”.

La formación, que se desarrollará en formato bimodal (presencial y virtual), está destinada a docentes de escuelas secundarias orientadas, técnicas, artísticas, de jóvenes y adultos, de capacitación laboral y de nivel superior. Cuenta con resolución ministerial y materiales elaborados junto a la Universidad Católica de Cuyo.

Entre sus objetivos, el programa apunta a brindar herramientas para la enseñanza de la educación financiera en el aula; promover el análisis crítico de situaciones reales; y generar un impacto concreto tanto en la formación de los estudiantes como en la gestión de las finanzas personales.