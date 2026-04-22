Cómo tramitar la jubilación para trabajadores de casas particulares

El sector laboral dedicado a servicios domésticos debe cumplimentar una serie de requisitos para acceder al beneficio del retiro.

El Ministerio de Gobierno comunicó los pasos a seguir en la gestión de la jubilación para el sector del personal de casas particulares, que desempeña tareas de limpieza, mantenimiento u otras actividades del hogar, asistencia personal, acompañamiento y cuidado no terapéutico de personas enfermas o con discapacidad.



La Dirección de Asesoramiento Previsional puntualiza que este beneficio puede ser recibido por mujeres desde los 60 años de edad y por hombres a partir de los 65; en ambos casos con 30 años de aportes.



Es de suma importancia destacar que, para acceder a la jubilación, las contribuciones al sistema jubilatorio tienen que ser iguales o mayores a la cuota establecida para la categoría de 16 horas semanales o más. Si fueran menos horas, la persona puede pagar la diferencia mediante un formulario que se realizará acorde al período. La Dirección evaluará la situación particular y elaborará el formulario para poder completar esa diferencia y llegar a las 16 horas semanales.

Documentación necesaria para tramitar jubilación como personal de servicio doméstico:

Formulario Servicio Doméstico-Certificación del Dador de Trabajo (PS 6.293): es extendido por el dador de trabajo con la firma debidamente certificada. En caso de no poder contar con este documento, se debe presentar el Formulario Servicio Doméstico-DDJJ.

Formulario Servicio Doméstico-DDJJ sobre Documentación (PS. 6.294): debe ir acompañado de justificación y prueba de los dichos de la persona que realiza la gestión.

Formulario Servicio Doméstico – DDJJ del Solicitante de Prestación (PS. 6.292): es confeccionado por el titular por cada dador de trabajo.

Además, se requieren los siguientes certificados, constancias y documentos:

Boletas de Depósito.

Libreta sanitaria y de trabajo.

Recibos de sueldo.

Constancia de afiliación al sindicato de trabajadores de casas particulares.

Constancia de obra social.

Certificados de médicos que le hayan asistido en el domicilio del empleador.

Constancia del oficio u ocupación declarados al enrolarse (en caso de trabajadores varones).

Constancia del domicilio declarado para la obtención del DNI o su renovación; cuando se invoque la prestación de servicios sin retiro y ese domicilio coincida con el empleador.

Constancia del oficio y ocupación que se ha denunciado al efectuar trámites ante reparticiones públicas nacionales, provinciales o municipales, en escrituras públicas, en actas policiales, en actas del Registro Civil, en títulos de propiedad u otros instrumentos jurídicos; en los registros de casas de estudios; o en los registros de establecimientos de salud.

Formularios 102B, 102RT, 575B, 575RT de ARCA (ex AFIP), de corresponder.

Constancia de transferencia bancaria de acreditación o transferencia VEP.

Registros de ingresos a domicilios de trabajo que se encuentren en viviendas que cuenten con dicha documentación.

¿Cómo se lleva a cabo el trámite?

Las personas deben dirigirse a la oficina de la Dirección de Asesoramiento Previsional, ubicada en calle P.A. de Sarmiento 134 Norte, Casa de Gobierno, Pabellón N°5; de lunes a viernes en horario de 7.30 a 14.30, para iniciar la gestión, contando con su DNI, Clave de Seguridad Social de ANSES y Clave Fiscal de ARCA.



Para tener en cuenta: si una persona, durante su vida laboral, trabajó por un tiempo en actividades de servicios comunes y además en actividades especiales, riesgosas o insalubres, se tomarán en cuenta los requisitos de cada una para calcular la edad jubilatoria y la cantidad de aportes necesarios para su situación en particular. Además, se recomienda llevar a cabo esta acción administrativa con el debido tiempo, procurando que no sea cercano al momento en que se cumplen los años de requisito para alcanzar el retiro laboral.