San Juan implementa el carnet docente digital para nivel secundario

La nueva herramienta, integrada a la plataforma Ciudadano Digital (CiDi), permite acceder al puntaje docente y optimiza los procesos administrativos del sistema educativo.

El Ministerio de Educación pone en marcha el carnet docente digital para educadores de nivel secundario, una herramienta innovadora que reemplaza al formato físico tradicional y permite acceder de manera inmediata, segura y auditada a la información profesional.

La iniciativa se desarrolla en articulación con la Junta de Clasificación Rama Media, el Área de Sistemas y la Secretaría de Modernización, y se integra a la plataforma Ciudadano Digital (CiDi), consolidando un ecosistema digital unificado en el ámbito educativo.

A partir de su implementación, cada docente puede consultar en tiempo real su puntaje actualizado, las asignaturas registradas y el detalle desagregado de los criterios que componen su valoración final. Este aspecto introduce un cambio significativo, ya que permite visualizar con precisión qué ítems suman puntaje y cuáles son los topes establecidos, facilitando la planificación de la trayectoria profesional.

El carnet digital incorpora, además, mecanismos de validación para su uso en actos de suplencias y procesos de toma de cargos. La autenticación del documento se realiza mediante tokens digitales, garantizando su validez jurídica, integridad y autenticidad, al tiempo que fortalece la seguridad y confidencialidad de los datos.

La herramienta elimina la necesidad del soporte físico, lo que implica una reducción de costos operativos vinculados a la impresión, logística y almacenamiento. A su vez, permite disminuir la dependencia de instancias presenciales, agilizando los tiempos de gestión y reduciendo errores a partir de la centralización y automatización de la información.

Entre sus principales beneficios, se destacan el acceso permanente desde dispositivos móviles, la mejora en la trazabilidad y auditabilidad de los datos, y la generación de métricas más precisas para la planificación educativa. Asimismo, la interoperabilidad con otros sistemas provinciales posibilita avanzar hacia una gestión más integrada y eficiente.

En términos de política pública, el carnet docente digital se inscribe en el proceso de modernización del Estado, orientado a optimizar recursos, mejorar la transparencia y reforzar la gestión educativa con herramientas tecnológicas; de manera tal que le permita a San Juan avanzar en la transformación digital del sistema educativo.

Por otra parte, es importante destacar que, mientras se realicen ajustes propios del nuevo sistema, durante un tiempo convivirán los carnets digital y físico. A su vez, el Ministerio de Educación pone a disposición la Mesa de Ayuda, con un equipo técnico especializado que brinda soporte y atiende consultas a través del número 430 7908.