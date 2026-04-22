Requisitos para la inscripción comercio libre de gluten

El Ministerio de Salud de San Juan, a través del Departamento Medicina Sanitaria, División Alimentos, informa a la comunidad los requisitos para la inscripción provincial de comercio libre de gluten.

Los establecimientos que deben tener una opción y/o menú libre de gluten son:

∙ Los restaurantes y bares;

∙ Los kioscos y concesionarios de alimentos de las terminales y los paradores de transporte;

∙ Los locales de comida rápida;

∙ Cafeterías y confiterías.

Requisitos:

a) Solicitar y completar formulario en División Alimentos.

Rubro: Indicar rubro más una de las siguientes opciones

– Elaborador exclusivo de Alimentos Libres de Gluten (ALG)

– Oferta de ALG: (los productos deben estar dentro del listado oficial vigente y logos).

– Elaboración: mixta Con y sin gluten (separación física en la zona de elaboración identificado cada sector, cocina ALG y cocina convencional).

b) Adjuntar la nómina de todos los empleados (nombre y D.N.I.). c) Adjuntar copia de certificados médicos del titular y empleados (fecha, mes, curso). d) Copia del carnet de manipulación de alimentos del titular y empleados. e) Capacitación en buenas prácticas de manipulación de ALG. f) Buenas prácticas de Manufactura (procedimiento de limpieza cuando se elabora alimentos convencionales y alimentos libres de gluten). g) Plan de control de plagas o certificado de plagas por empresa autorizada. h) Copia de contrato de alquiler, locación o escritura. i) Copia del DNI del propietario o estatuto social. j) Copia del pago del arancel.

El trámite se realiza en el Centro Cívico ,3° piso, núcleo 2, División Alimentos, tel.:4305549. Mail: divisionalimentosanjuan@gmail.com

Hay que destacar que el certificado de habilitación no será entregado sin la constancia de inicio del expediente, en caso contrario, solo será entregado al titular.

Además, se informa que el único costo del trámite es el depósito bancario, para la inscripción no se necesita gestoría.

Comercios que ya poseen habilitación del Ministerio de Salud:

Asimismo, se informa que si el comercio está incluido dentro de los rubros que deben tener un menú o una opción libre de gluten y posee habilitación provincial del Ministerio de Salud vigente (hasta mayo del 2028), se podrá solicitar la ampliación de rubro gratuita adjuntado la siguiente documentación:

Nota solicitando la ampliación de rubro. Habilitación original con fecha de emisión desde mayo del 2025. Capacitación en buenas prácticas de manipulación de ALG. Buenas prácticas de Manufactura (Procedimiento de Limpieza cuando se elabora alimento convencional y alimento libre de gluten).

Este trámite se realiza en el centro cívico, 3° piso, núcleo 2, División Alimentos, tel.:4305549. Mail: divisionalimentosanjuan@gmail.com