Buena actuación de karatecas sanjuaninos en Tucumán
Fue en el torneo nacional Jardín de la República en la ciudad de San Miguel.
Se Realizó la 17ª edición del Torneo nacional Jardín de la República en la ciudad de Tucumán , en el que San Juan estuvo presente con su delegación, acompañada por el presidente de la Federación, Jorge Videla y el secretario Nasif Ahun como referentes.
Fueron 18 los karatecas sanjuaninos presentes, consiguiendo varios podios y volviendo a demostrar el gran nivel del karate en San Juan. Los coaches fueron Fabio Olivera, Jonatan Ramos y Lautaro Oro.
Excelentes resultados lograron nuestros representantes:
Agustín Ramos: Medalla de oro en Kumite -52kg – 14/15 años ranking
Dylan Lineares: Medalla de oro en Kata 12/13 años ranking
Medalla de oro en Kumite -42kg – 12/13 años ranking
Lilia Lahoz: Medalla de bronce en Kata ranking U21
Medalla de plata en Kumite +68kg U21 ranking
Lisandro Tobares: Medalla de bronce en Kumite -75kg – 16/17 años ranking
Celeste Nuñez: Medalla de oro en Kumite -59kg – 16/17 años ranking
Mía Escárate: Medalla de plata en Kumite -59kg – 16/17 años ranking
Paulina Oro: Medalla de oro en Kumite 14/15 años no ranking
Alexis Pelaitay: Medalla de bronce en Kata no ranking
Valentín Carrera: Medalla de plata en Kata no ranking
Otilio Rodríguez: Medalla de plata en Kata no ranking
Medalla de plata en Kumite no ranking – 40 kg – 12/13 años
Alma González: Medalla de plata en Kumite no ranking
Sara Cereceda: Medalla de plata en Kata no ranking
Medalla de plata en Kumite no ranking
Julia Cereceda: Medalla de plata en Kata no ranking
Además, tuvieron una destacada participación Lionel González, Thiago Pedernera, León Solera, Lautaro Oro, Lourdes Gómez.