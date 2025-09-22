Campeonato de Truco Sanjuanino: Una Tarde de Cartas, Amigos y Tradición en Rivadavia
El municipio invita a disfrutar de un evento único para amantes del truco, con inscripción gratuita y premios.
La municipalidad de la Ciudad de Rivadavia continúa apostando por la cultura popular con una propuesta que promete reunir a vecinos, amigos y familias en torno a uno de los juegos más tradicionales de los argentinos: el truco.
Este próximo sábado 27 de septiembre a partir de las 16:00 horas, el predio El Pinar se convertirá en el epicentro del “Campeonato de Truco Sanjuanino”, una cita imperdible para quienes disfrutan de cantar envido sin dudar, entre mates y buena compañía.
La convocatoria es abierta y la inscripción es gratuita. Todos los interesados pueden participar formando pareja, ya sea con amigos, familiares o algún compañero ocasional dispuesto a compartir la pasión por el truco. Para sumarse, solo hay que enviar un mensaje al 2645643671 y asegurar el lugar en esta competencia que combina diversión y destreza.