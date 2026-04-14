Capacitate, actualizate y abrí nuevas oportunidades laborales

EL REPORTERO 14 de abril de 2026
Desde la Secretaría de Cultura del SEC San Juan, te invitamos a sumarte a una nueva propuesta de formación pensada para potenciar tus habilidades digitales y acompañar tu crecimiento profesional.

📚 Cursos de Capacitación – Operador Nivel 1 y Nivel 2

Aprendé herramientas clave como Windows, Word, Excel, PowerPoint, Internet e Inteligencia Artificial.

📍 Modalidad presencial

📅 Inicio: miércoles 22 de abril

🎯 Incluye prácticas calificantes con vinculación a bolsa de trabajo

⚠️ Cupos limitados

📲 Inscripciones: 2644 439590 / 2644 153595

📍 Tucumán 146 👎

🕗 Horario de atención: 8 a 16 hs

Una oportunidad concreta para formarte, crecer y proyectarte en el mundo laboral.

