Celeste Ángel estará en el Panamericano Juvenil de Taekwondo

Aún no pasó un mes de la llegada de una buena noticia para la taekwondista Celeste Ángel, al recibir la confirmación que había sido designada como titular en su categoría (55 kg) para concurrir al Panamericano juvenil que se realizará en Santo Domingo, República Dominicana del 22 al 29 de abril.

Ese momento de gran alegría y que tomaba forma de sueño, también abría un interrogante, pues el ENARD (Ente Nacional de Alto Rendimiento) costea los gastos de dos damas y dos varones, de un total de 16, entre los que está la joven barrealina, lo que significaba que comenzaba una carrera contra el tiempo para obtener los fondos necesarios para el viaje.

Fue así que todos los allegados a ella, desde su familia, organizando una rifa y Sebastián Flichman, su profesor en la localidad calingastina, comenzaron a golpear puertas con el fin de poder cumplir el sueño de Celeste.

La Secretaría de Deportes de la provincia hace un importante aporte para costear los gastos de viaje y estadía de nuestra representante, contando también con aportes de una empresa minera y de la Municipalidad de Calingasta.

Recordar que se trata de la primera sanjuanina en llegar a la selección argentina y en el momento previo a abordar el avión rumbo a República Dominicana, comentó: “Lo que siento por ahora, es tranquilidad. Si me pongo a pensar, ahí sí me pongo nerviosa, para mí es algo que todavía no puedo creer a lo que pude llegar; sólo pensar que este torneo es más fuerte que los demás, daré lo que más pueda, todo lo que yo sé y lo que aprendí durante estos años, dejando bien representada a la Argentina y más que nada a San Juan y mi amado BARREAL”, dijo Celeste.