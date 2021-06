China aumentó su umbral de inmunidad colectiva del 70% de los vacunados al 85%

En un momento donde se plantean algunos interrogantes sobre la eficacia de las vacunas chinas, es probable que ese país tenga que vacunar completamente entre el 80% y el 85% de su población para alcanzar la inmunidad colectiva, según un experto del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades del país asiático.

El anunció se produce cuando los datos del mundo real plantean varias preguntas sobre la eficacia de las vacunas chinas. Algunos países sufren actualmente nuevos brotes de COVID-19 a pesar de mantener unas altas tasas de inoculación de vacunas mayoritariamente fabricadas en China, lo que sugiere que estos preparados pueden no ser tan eficaces en la lucha contra el coronavirus y sus nuevas variantes, aseguró este miércoles The New York Times.

Ahora, es probable que China tenga que vacunar completamente entre el 80% al 85% de su población para alcanzar la inmunidad colectiva, según un alto funcionario de salud de China. La estimación es un aumento significativo de las proyecciones anteriores, lo que sugiere que derrotar a COVID-19 está resultando más difícil de lo que esperaba China.

Estos son los niveles de eficacias reportados para cada vacuna contra la enfermedad sintomática:

Sinovac Coronavac: 51%, dijo la OMS .

Sinopharm BIBP: 79%, dijo la OMS

Sinopharm WIV04: 72%, mostraron los datos publicados en un estudio en la revista JAMA

Vacuna de CanSino Biologics: 68%, mostró datos provisionales que no habían sido revisados por pares, de acuerdo consigna la agencia Reuters.