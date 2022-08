Cinco sanjuaninos están confirmados en las selecciones argentinas de voleibol

Gran presente de los voleibolistas sanjuaninos en el ámbito internacional y nacional, les vale las convocatorias a los diferentes seleccionados nacionales, y en los últimos días FEVA, Federación del Voleibol Argentino, a través de sus cuerpos técnicos nacionales, dio a conocer los planteles de tres seleccionados en competencias internacionales, y todos con presencia de jugadores sanjuaninos: El Pre Panamericano en nuestra provincia para Las Panteras, el Mundial de Polonia y Eslovenia a la mayor masculina y el Sudamericano Sub 19 en Brasil.

Panteras

FeVA, Federación del Voleibol Argentino, emitió el listado de dieciséis jugadoras de la selección Argentina mayor, que llegarán a San Juan desde el viernes 5, y que disputarán el Pre Panamericano entre el 9 y el 11 de agosto en el estadio de UPCN.

El entrenador Hernán Ferraro, dio la lista en la que figura la central Candelaria Herrera (Nº17), única sanjuanina en el plantel de Las Panteras, que enfrentarán a Perú y Colombia por un lugar para los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023.



Plantel

Victoria Mayer

Sabrina Germanier

Yamila Nizetich

Daniela Bulaich

Candela Salinas

Lucía Verdier

Daiana López

Erika Mercado

Bianca Cugno

Candelaria Herrera

Julieta Lazcano

Bianca Farriol

Emilce Sosa

Tatiana Rizzo

Agostina Pelozo

Nadia Castagno

Cuerpo técnico

Hernán Ferraro

Martín Ambrosini

Javier González

Elián Quintans

Rocío Flamini

Pablo Añon

Maríano Alsogaray

Víctor Ríos

Fixture

Martes 9 de Agosto

21 hs – Argentina vs Perú

Miércoles 10 de Agosto

21 – hs – Perú vs Colombia

Jueves 11 de Agosto

21 hs – Argentina vs Colombia

Entradas

Anticipadas: En Federación Sanjuanina de Vóley – 25 de mayo 381 oeste de Lunes a viernes de 10:30 a 14:00 hs y de 18:00 a 22:00 hs

En Federación Sanjuanina de Vóley – 25 de mayo 381 oeste de Lunes a viernes de 10:30 a 14:00 hs y de 18:00 a 22:00 hs Presenciales: En boleterías estadio UPCN desde el martes 9/8 desde las 17 hs.

Niños desde los 4 años pagan entrada.

Selección mayor masculina

El entrenador Marcelo Méndez definió la lista de catorce jugadores que representarán al país en el Campeonato del Mundo en Polonia y Eslovenia que comenzará el próximo 27 de agosto.

Argentina contará con la presencia de dos jugadores sanjuaninos: Bruno Lima en la función de opuesto y Matías Sánchez en la de armador. Argentina enfrentará en la primera ronda a Irán, Países Bajos y Egipto. La Selección partirá a Polonia el próximo 15 de agosto ya que previamente disputará el Memorial of Hubert Wagner, un cuadrangular junto al local, Irán y Serbia.

Lista de 14 – Mundial Polonia/Eslovenia 2022

Luciano De Cecco

Matías Sánchez

Bruno Lima

Pablo Koukartsev

Martín Ramos

Joaquín Gallego

Nicolás Zerba

Agustín Loser

Facundo Conte

Ezequiel Palacios

Luciano Palonsky

Luciano Vicentin

Santiago Danani

Jan Martínez

Selección Sub 19

La Selección Menor masculina disputará el Sudamericano U19 en Brasil entre el 24 y 28 de agosto próximo, competencia que es clasificatoria al Mundial 2023. Luego del trabajo en Pila, provincia de Buenos Aires, se definió la lista de 14 jugadores que representará a la Argentina y entre los que se encuentran los sanjuaninos Juan Sánchez (armador) de Obras y Mateo Gómez (opuesto) de UVT.

Plantel Sudamericano 2022

Lucas Astegiano

Juan Sánchez

Agustín Moyano

Iñaki Ramos

Emiliano Molini

Fausto López

Leonardo Herbsommer

Bautista Danna

Mateo Gómez

Lorenzo Giraudo

Thiago Bucci

Fausto Díaz

Braulio Mendoza

Luca Duek

DT: Marcos Blanco

Asistente: Hernán Palma

Kinesiólogo: Guido Malagrino

Estadístico: Adrián Dezzutti

Manager: Sebastián García