UPCN San Juan Vóley, histórico: conquistó su décima Liga Argentina

UPCN San Juan Vóley escribió otra página grande en su historia al consagrarse campeón de la Liga de Vóleibol Argentina 2025/26 tras vencer a Ciudad Vóley en el cuarto partido de la serie final y cerrar la definición por 3-1. En un estadio colmado, con unas 4.000 personas, el conjunto sanjuanino se impuso por 3-0, con parciales de 25-19, 31-29 y 25-21, para alcanzar su décimo título de LVA, un logro sin precedentes.

Con esta consagración, UPCN se consolida como el club más ganador en la historia del vóleibol argentino, ratificando una hegemonía construida a lo largo de los años y sostenida con protagonismo constante en las definiciones del torneo.

El equipo dirigido por Fabián Armoa mostró firmeza en los momentos determinantes del partido, resolviendo con autoridad cada set en un encuentro de alto nivel, especialmente en el segundo parcial, en el que perdía 21-24 y lo dio vuelta.

De esta manera, UPCN celebra una nueva estrella y sigue ampliando una historia que lo ubica como referencia indiscutida del vóleibol argentino.

Síntesis

UPCN San Juan Vóley: Mateo Bozikovich, Anthony Cherfan; Imanol Salazar, Matheus Alejandro; Leon Meier, Alejandro Toro; Federico Trucco (L). Entrenador: Fabián Armoa. Ingresaron: Juan Simón Villarruel, Federico Franetovich,

Gerónimo Elgueta.

Ciudad Vóley: Demián González, Brandon Rattray; Maximiliano Gauna, Sergio Soria; Nicolás Uriarte, Mauro Zelayeta; Damián Zalcman / Luca Duet (L). Entrenador: Hernán Ferraro. Ingresos: Lisandro Zanotti, José Cejas.

Parciales: 25-19, 31-29 y 25-21.

Estadio: UPCN Vóley

Uno por uno, todos los títulos de UPCN

Torneos nacionales ACLAV – FEVA

Año Torneo Rival Lugar

2025/26 Liga Argentina Ciudad Vóley San Juan

2021/22 Liga Argentina Ciudad Vóley San Juan

2020/21 Liga Argentina Ciudad Vóley Buenos Aires

2017/18 Liga Argentina Bolívar San Juan

2015/16 Liga Argentina Bolívar San Juan

2014/15 Liga Argentina Bolívar San Juan

2013/14 Liga Argentina Lomas Voley CABA

2012/13 Liga Argentina BAU San Juan

2011/12 Liga Argentina Boca RUS CABA

2010/11 Liga Argentina Bolívar San Juan

2025 Liga Nacional Regatas (Corr.) San Juan

2022/23 Supercopa Ciudad Vóley Mar del Plata

2020/21 Copa Argentina Paracao Vóley Mar del Plata

2019/20 Copa Argentina Gigantes del Sur Neuquén

2015/16 Copa ACLAV Bolívar Buenos Aires

2013/14 Copa ACLAV Sarmiento ST Resistencia, Chaco

2012/13 Copa ACLAV BAU Resistencia, Chaco

2017/18 Copa Master Lomas Voley Bolívar, Buenos Aires

2016/17 Copa Master Lomas Voley Morón, Buenos Aires

2014/15 Copa Master Boca RUS Morón, Buenos Aires

2013/14 Copa Master Bolívar San Juan

2011/12 Copa Master BAU Mar del Plata, Bs As

2010/11 Copa Master Boca RUS Entre Ríos

2009/10 Súper 8 Sonder Rosario San Juan

Torneos Sudamericanos CSV

2013 Sudamericano Vivo Minas (BR) Belo Horizonte (Brasil)

2015 Sudamericano Sada Cruzeiro (BR) San Juan

Bronce Mundial de Clubes FIVB

2014 Mundial de Clubes Sada Cruzeiro (BR) Belo Horizonte (Brasil)

2015 Mundial de Clubes Paykan Tehran (IR) Belo Horizonte (Brasil)