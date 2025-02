Con Juan Martin Guerrero en cancha, Boca pasó a los cuartos de final de la Liga de las Américas

Con un gran aporte del sanjuanino, el equipo argentino cierra la fase de grupos con una excelente campaña, sellando su clasificación a la siguiente instancia de la competencia continental.

Boca Juniors logró avanzar a los cuartos de final de la Liga de las Américas con una destacada victoria en su último partido de la fase de grupos, donde derrotó por un contundente 114-70 a los Toros de Chiriquí, en el Gimnasio Héctor Etchart de Buenos Aires.

El equipo dirigido por el entrenador Gonzalo García dominó el encuentro desde el principio hasta el final. Con el sanjuanino Juan Martín Guerrero como una de las piezas clave en la cancha, Boca mostró su mejor versión de juego, y el base registró 11 puntos y 9 asistencias. Guerrero, quien se destacó por su visión de juego, jugó un papel fundamental en el ataque y la organización del equipo durante todo el partido.

El máximo anotador del partido fue Thomas Cooper, quien contribuyó con 16 puntos y marcó la pauta del juego desde el primer cuarto. Boca impuso su ritmo rápidamente, terminando el primer parcial con una ventaja de 30-13, que fue ampliándose progresivamente en los siguientes minutos. Martín Cuello sumó 15 puntos, mientras que Andrés Ibargüen, Marcos Delía y Sebastián Vega fueron clave en el balance ofensivo con 13 puntos cada uno.

En cuanto al rendimiento de Toros de Chiriquí, el veterano Michael Hicks lideró la ofensiva de su equipo con 18 puntos, pero no fue suficiente para frenar el poderío de los xeneizes. José Lloreda, Guillermo Navarro y Ezequiel Bell también aportaron 10 puntos cada uno, pero los panameños no lograron encontrar respuestas ante el juego arrollador de Boca.

Este resultado se suma a la gran victoria que Boca ya había logrado el pasado domingo ante Flamengo, equipo invicto hasta ese momento, al que derrotó por un 96-71, dando la sorpresa de la jornada. Con una serie de victorias aplastantes y un juego de conjunto impecable, Boca demostró por qué es uno de los grandes favoritos en la competencia.

La próxima etapa de la Liga de las Américas se jugará en marzo, con las siguientes llaves de cuartos de final:

• Real Estelí (A1) vs. Boca Juniors (B2)

• SESI Franca (D1) vs. Quimsa (C2)

• Minas (C1) vs. Instituto (D2)

• Flamengo (B1) vs. Paisas (A2)

Cada serie se disputará al mejor de tres partidos (1-2), y los ganadores avanzarán a la Final a 4. Boca se preparará con todo para lo que será una nueva y dura fase de la competencia, con la vista puesta en alcanzar lo más alto y pelear por el título continental.