El campeón de la Liga Federal masculina es Sonder de Rosario

La final coronó a los rosarinos sobre Gimnasia y Esgrima de La Plata. El mejor equipo sanjuanino fue Banco Hispano en el 11° puesto

La final masculina tuvo a Sonder de Rosario y Gimnasia y Esgrima de La Plata como protagonistas. Ambos con el ascenso asegurado a la Liga Nacional Masculina de Voleibol 2026, dieron todo por coronarse campeón en el Aldo Cantoni, ante una gran cantidad de público que aprovechó el gran espectáculo de la Liga Federal.

Sonder de Rosario, con una extensa trayectoria en las Ligas Nacionales y liga A1 ACLAV, y dirigida por el ex armador de UPCN Vóley, Sebastián “Pucho” Brajkovic, se adjudicó el campeonato de la Liga Federal 2025 al derrotar a los lobos platenses por 3 a 1, con parciales 25-20, 23-25, 25-19 y 25-20. El tercer puesto en el podio quedó en manos de Citta Deportes de Santa, que derrotó por 3 a 0 a la Calera de Córdoba.

Los equipos sanjuaninos tuvieron participaciones con suerte dispar. El mejor ubicado fue Banco Hispano que logró el 11° puesto entre los 28 equipos en competencia, logrando meterse entre los equipos de la ronda campeonato en instancia de octavos de final. Por el 11° y 12° puesto derrotó 3 a 0 a Defensores de Moreno de Buenos Aires.

Huazihul Vóley logró meterse en ronda intermedia que define los puestos del 17° al 24°. Luego de caer con Gral Belgrano de Buenos Aires por 3 a 1, logró reponerse y vencer a Defensores del Norte de Catamarca por 3 a 1 y en la definición del puesto 21°, cayó 3 a 0 con ICA de San Luis finalizando en el 22° puesto.

Ausonia finalizó 25° ganando la ronda complemento que define los puesto del 25° al 28°.Para ello derrotó sucesivamente a CID de San Luis por 3 a 0, a Pirque de Chubut por el mismo marcador y a Baradero de Buenos Aires por 3 a 1.

Posiciones finales

Campeón: Sonder (Rosario)

Subcampeón: Gimnasia y Esgrima de La Plata (Bs As)

3°: Citta Deportes (Santa Fe)

4°: La Calera (Córdoba)

5°: Pescadores Gualeguaychú (Entre Ríos)

6°: Gimnasia y Esgrima (Santa Fe)

7°: Estudiantes de La Plata (Bs As)

8°: San Rafael Club (Mendoza)

9°: Regatas de Rosario

10°: Náutico Avellaneda (Bs As)

11°: Banco Hispano (San Juan)

12°: Defensores de Moreno (Bs As)

13°: Madrynense (Chubut)

14°: Ciudad de Nieva (Jujuy)

15°: Esc. Puerto San Julián (Santa Cruz)

16°: Esc. Mariano Moreno (Bs As)

17°: Selección Argentina U19

18°: Liniers de Bahía Blanca (Bs As)

19°: Selección Argentina U17

20°: Gral Belgrano (Bs As)b

21°: Instituto Cultural Argentino (San Luis)

22°: Huazihul Vóley (San Juan)

23°: Defensores del Norte (Catamarca)

24°: San Marcos Vóley (Tucumán)

25°: Ausonia (San Juan)

26°: Baradero (Bs As)

27°: Pirque (Chubut)

28°: CID (San Luis)