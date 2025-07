Copa Mundial Sub 19: las Panteritas cayeron ante Italia en octavos de final

La sanjuanina Valentina López Moya integra el equipo argentino, que su próximo partido será el viernes ante Alemania por la ronda del 9° al 16° puesto.

En la Copa Mundial 2025 de vóley femenino en Sub 19, este martes 08 de julio las Panteritas perdieron 1-3 ante Italia en octavos de final. Los parciales fueron 17-25, 25-22, 12-25 y 12-15. En la Selección Argentina, la sanjuanina Valentina López Moya anotó un punto.

En el duelo disputado en la ciudad Trstenik, en Serbia, las italianas dominaron casi de principio a fin. Las argentinas hicieron su mejor esfuerzo en los primeros sets, pero no pudieron sostenerlo en los restantes. La ofensiva argentina tuvo como protagonista a la opuesto Paula Tomasa, quien fue la máxima anotadora del equipo con 17 puntos.

Con el resultado, Argentina quedó relegada a competir por los puestos 9° a 16° de la clasificación general. El siguiente partido de las Panteritas será ante Alemania (perdió 2-3 ante EEUU), este viernes 11 de julio, desde las 16:15 horas de nuestro país. En esta instancia, los demás cruces serán China Taipéi vs. Tailandia, Serbia vs. Croacia y México vs. Bélgica.

El viernes 11 también se jugarán los partidos de cuartos de final, con las ocho selecciones que continúan su camino al título. Los cotejos serán China vs. Turquía, Bulgaria vs. Brasil, Japón vs. Polonia y Estados Unidos vs. Italia.