Cristian Andino cuestionó el Presupuesto por basarse en el ajuste y pidió priorizar educación, discapacidad y jubilados

El diputado nacional por San Juan, Cristian Andino, expresó su firme rechazo al Presupuesto tratado en la sesión de hoy en la Cámara de Diputados, al considerar que “plantea un equilibrio fiscal sostenido únicamente en el ajuste y no en el desarrollo”.

Durante su intervención, Andino remarcó el orgullo de representar a la provincia de San Juan y recordó la experiencia de gestión del espacio político al que pertenece. “San Juan fue gobernada durante 20 años por el partido donde milito, siempre con cuentas ordenadas y equilibrio fiscal. Incluso se generó un fondo anticíclico equivalente a dos grillas salariales”, señaló. En ese mismo sentido, destacó su paso por la intendencia de San Martín durante cuatro períodos, donde también se mantuvo el equilibrio en las cuentas públicas.

Sin embargo, el legislador subrayó que ese orden fiscal fue una herramienta para mejorar la vida de la gente. “El equilibrio y el orden en las cuentas permitieron implementar políticas públicas que generaron oportunidades y desarrollo: viviendas, rutas, escuelas, hospitales, saneamiento e infraestructura deportiva. Algo que claramente no sucede en este presupuesto”, afirmó.

Andino cuestionó que el equilibrio planteado se base exclusivamente en el ajuste. “Si la economía cae, habrá más ajuste; si crece, menos impuestos para los sectores más pudientes. Es una regla que no compartimos. Creemos en políticas anticíclicas: invertir cuando hay recesión y ahorrar cuando la economía mejora”, sostuvo.

En ese marco, el diputado puso especial énfasis en tres puntos del proyecto, particularmente el artículo 75, que deroga la ley de financiamiento universitario y la ley de emergencia en discapacidad. “Quienes venimos del interior del interior y de familias humildes sabemos que la educación es la única herramienta real para que nuestros jóvenes tengan un futuro mejor. Por eso defendemos con tanta fuerza la universidad pública”, expresó. Y agregó: “Las personas con discapacidad enfrentan situaciones muy complejas todos los días. El Estado no puede mirar para otro lado”.

Asimismo, Andino pidió atender con urgencia la situación de los jubilados. “En mi provincia me encuentro permanentemente con jubilados que deben elegir qué remedios comprar porque no les alcanza, que no pueden pagar la luz, el agua o alimentarse adecuadamente. A un abuelo con problemas de salud no le podemos pedir que trabaje más”, manifestó.

Desde su bloque, el legislador propuso un aumento del 7,2% en el haber mensual jubilatorio y la actualización del bono, congelado desde marzo de 2024, para llevarlo a 115.000 pesos. Frente a los argumentos de costo fiscal, Andino fue contundente: “También tuvo costo fiscal la reducción de alícuotas de Bienes Personales para las categorías más altas, un impuesto que pagan los sectores más pudientes y que no tiene relación con la generación de empleo”.

Para cerrar, el diputado sanjuanino afirmó: “Gobernar es administrar prioridades. Para nuestro bloque, las prioridades son claras: las universidades, las personas con discapacidad y nuestros jubilados”.