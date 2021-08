Volvemos a compartir esos momentos que llenan el alma. Durante el operarivo de limpieza me encontré con Berta Chávez , una querida vecina que me invito unas ricas empanadas caseras hechas en su horno de barro, junto a su nieto y toda su familia. Compartimos una cálida jornada en su vivienda en la que me recibieron con mucho afecto. Gracias por estos momentos compartidos.