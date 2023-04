Cristina Kirchner contra Javier Milei: entre la rabia y el miedo

La frase “¡qué me venís a joder con que te tenemos miedo!” expresó mucho más que el fastidio de la vicepresidenta. Puso al líder libertario como principal adversario electoral, en detrimento de Juntos por el Cambio y abrió múltiples especulaciones. Milei habló con Infobae: “Reaccionó así porque están perdiendo la provincia de Buenos Aires. La casta está aterrada”.

La duda está en si se trató de un acto calculado, un enojo simulado, o una reacción visceral, desprovista de estrategias. El virulento ataque de Cristina Kirchner desde el Teatro Argentino de La Plata contra Javier Milei, el diputado libertario que quiere ser presidente, generó múltiples interpretaciones políticas y especulaciones electorales.

“Esos mamarrachos que andan diciendo que ‘la casta tiene miedo’… ¿De qué tiene miedo?… Si nunca te pasó nada, hermano. ¡Qué me venís a joder con que te tenemos miedo! ¿De dónde te tenemos miedo? ¡Caraduras! ¡Caraduras!”, lanzó la vicepresidenta desde el escenario.

Así empezó el tramo más fuerte de un discurso que estuvo dominado por las críticas y acusaciones a la oposición, a los empresarios y al Fondo Monetario Internacional por las penurias económicas que soportan los argentinos, a casi 41 meses del gobierno que lideran Alberto Fernández y la propia Cristina.

Horas después del furioso ataque de la vicepresidenta, el diputado y precandidato presidencial habló con Infobae y dio su interpretación sobre el episodio. “Primero, Cristina claramente se reconoció como parte de la casta. Y me ataca, porque sabe que soy el verdadero rival, su enemigo, porque a mí no me puede comprar y conmigo no hay negociación posible”.

“Con lo que dijo está claro que la casta no tiene miedo. La casta está aterrada. Me parece que voy a tener que cambiarle la letra a nuestra canción”, manifestó el precandidato presidencial por La Libertad Avanza, en un diálogo telefónico con este medio cerca de la medianoche.

Y agregó: “Reaccionó así, Cristina me atacó de manera tan violenta porque les estoy haciendo un desastre a ellos en la provincia de Buenos Aires, que es su base electoral. Ellos están perdiendo cada vez más votantes y lo saben. Les pasa en La Matanza y en todo el Conurbano”.

Para Milei, el nerviosismo que hay en el kirchnerismo se basa en que las encuestas están mostrando que Juntos por el Cambio mantiene el 32% que obtuvo en las PASO del 2019, mientras que Frente de Todos perdió la mitad del 48% de las últimas primarias. El líder libertario interpreta que la mayoría de ese electorado lo estaría acompañando a él.