Cruce en la Celac: Maduro desafió al presidente de Paraguay a debatir sobre democracia

“Nosotros creemos profundamente en el diálogo de diversos, y yo le digo al presidente de Paraguay: ponga usted la fecha, el lugar y la hora”, afirmó el presidente de Venezuela. Minutos antes, Abdo Benítez había señalado en su discurso que la participación de Paraguay en el encuentro no implicaba necesariamente un reconocimiento al actual Ejecutivo venezolano.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, desafió en la Ciudad de México a su homólogo de Paraguay, Mario Abdo Benítez, a organizar un debate regional sobre democracia, luego de que este se negara a reconocer al Gobierno de Caracas en el marco de la VI de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

“Nosotros creemos profundamente en el diálogo de diversos, y yo le digo al presidente de Paraguay: ponga usted la fecha, el lugar y la hora para un debate sobre democracia, en Paraguay, en Venezuela y en América Latina. Estamos listos para darlo, ponga usted el lugar”, afirmó el mandatario venezolano durante su intervención en la cumbre latinoamericana que se desarrolla en México.

Minutos antes, Abdo Benítez había señalado en su alocución que la participación de Paraguay en el encuentro no implicaba necesariamente un reconocimiento al actual Ejecutivo venezolano: “Mi presencia en esta cumbre, en ningún sentido ni circunstancia, representa el reconocimiento al Gobierno del señor Nicolás Maduro. No hay ningún cambio de postura de mi Gobierno y creo que es de caballeros decirlo de frente”, declaró.

“Mi presencia en esta cumbre, en ningún sentido ni circunstancia, representa el reconocimiento al Gobierno del señor Nicolás Maduro”MARIO ABDO BENÍTEZ

También el mandatario uruguayo, Luis Lacalle Pou, criticó durante su discurso indirectamente a Caracas, al manifestar su “preocupación” por la situación política en el país sudamericano.

“Cuando uno ve que en determinados países no hay una democracia plena, cuando no se respeta la separación de poderes, cuando desde el poder se usa el aparato represor para acallar las protestas, cuando se encarcelan opositores, cuando no se respetan los derechos humanos, nosotros en esta voz tranquila pero firme debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, Nicaragua y Venezuela”, dijo Lacalle Pou, citado por la agencia de noticias Sputnik.

Maduro extendió también su invitación a convocar un debate regional sobre “democracia, libertades, resistencia, revolución o de lo que haya que debatir, de neoliberalismo” al mandatario uruguayo y al presidente de México, Andrés López Obrador, quien encabeza este encuentro de la Celac.

“De cara a los pueblos, en transmisión en vivo y en directo, en privado, como ustedes quieran”, puntualizó y agregó: “Con respeto, sin exclusiones”.

Durante sus declaraciones el mandatario venezolano también llamó a la unidad de le región, como parte de cumplir con el sueño de los próceres latinoamericanos que hace más de 200 años lucharon por la independencia y la integración.

En ese sentido, condenó que la decisión del Gobierno de Brasil de retirarse de la Celac.

“Muy lamentable que el presidente (de Brasil) Jair Bolsonaro, en una visión negacionista y divisionista, haya retirado a Brasil de esta comunidad que tanto necesita a Brasil”, lamentó.

La Celac es un mecanismo intergubernamental de diálogo y concertación política, y su membresía incluye a 33 países de América Latina y el Caribe.

Fuente: Telam