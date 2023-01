Cumpleaños de famosos

Adrián Dárgelos, cantante de Babasónicos.

Antonio Birabent, un músico y actor argentino, hijo de Mauricio Moris Birabent.

John Paul Jones, bajista de la banda Led Zeppelin.

Actores consagrados como Mel Gibson, Nicolas Cage, Kevin Costner, el eterno Batman Christian Bale, Norman Reedus de la serie “The Walking Dead”, el Avenger Jeremy Renner y el actor Jason Bateman son solo algunos de los actores que en enero celebran su cumpleaños.

Enero tiene a sus galanes: Bradley Cooper, Olivier Martínez, Orlando Bloom y Patrick Dempsey (Greys Anatomy) hacen suspirar a muchas en este mes. A la lista se le suman los jóvenes de la actuación como Eddie Redmayne, Liam Hemsworth, Lin-Manuel Miranda y Elijah Wood. En este mes también grandes actrices del cine y la televisión festejan su nacimiento. El icono del cine de terror, Linda Blair de la famosa película “El Exorcista”. Las premiadas y elogiadas en múltiples ocasiones Diane Keaton, Geena Davis, Diane Lane, Bridget Fonda y la muy popular Kerry Washington, por la serie “Scandal”. Además de las jóvenes Lauren Cohan de la serie “The Walking Dead”, y Aja Naomi King de la serie “How To Get Away With Murder”.