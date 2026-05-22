Descubrí la colección Artify en la Legislatura Provincial

Una propuesta abierta y gratuita para recorrer nuevas experiencias artísticas en el Edificio Anexo.

En el marco del Mes de los Museos, la Legislatura Provincial de San Juan realizará una visita guiada a la colección Artify, una experiencia cultural pensada para acercar al público nuevas formas de exhibición artística en el Edificio Anexo de la institución.

La actividad tendrá lugar el próximo martes 26 de mayo, a las 12:00 horas, en el Edificio Anexo de la Legislatura Provincial, ubicado en Francisco N. Laprida Oeste 923, Capital.

La propuesta invita a los asistentes a recorrer la colección mediante una experiencia guiada, promoviendo el encuentro con expresiones artísticas contemporáneas y la valorización de los espacios culturales.

La actividad será libre y gratuita, con inscripción previa.