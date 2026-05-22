¡Desfilamos por la Patria!

EL REPORTERO 22 de mayo de 2026
Orrego desfile santa

Con orgullo y el corazón celeste y blanco, junto a más de 1200 niños de los jardines de primera infancia, celebramos la víspera del 216° aniversario de la Revolución de Mayo. 💙🤍💙

Los pequeños santaluceños, junto a sus seños y familias, desfilaron reafirmando nuestros valores, nuestras raíces y el amor por la Patria.

Quiero agradecer al gobernador Marcelo Orrego por la sorpresa, la cercanía y el acompañamiento en una celebración que, año tras año, ya forma parte de la identidad de los santaluceños.

Gracias a cada familia, al equipo de Educación y Cultura y a los vecinos que fueron parte de este hermoso desfile.

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¡Porque la Patria se construye unidos, viva la Patria!

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