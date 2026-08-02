Detienen a joven por robo

El hecho ocurrió en horas de la madrugada en Callejón Comunero s/n dpto. Rawson cuando personas de filiaciones desconocidas ingresaron a un domicilio y sustrajeron diversos elementos.

Tras la denuncia realizada por el damnificado de apellido Ontivero de 24 años, el operador del CISEM comisionó al móvil jurisdiccional al lugar. Personal policial de Comisaría 35° realizó recorridas por las inmediaciones y logró localizar a un masculino.

Al entrevistarlo y solicitarle la exhibición de sus pertenencias, se constató que poseía efectos de características coincidentes con los denunciados como sustraídos.

Los elementos secuestrados son: (01) cama de madera de dos plazas; (01) tenaza con mango plástico rojo y negro; (06) llaves de tubo; (01) llave criquet; (01) router marca Movistar color negro; diversos elementos electrónicos con sus respectivos cables; y prendas de vestir varias de mujer y de bebé.

Se mantuvo comunicación con el Sistema Acusatorio, tomando intervención el ayudante Fiscal de UFI Flagrancia, quien se hizo presente en el lugar y dispuso el inicio del Procedimiento especial de Flagrancia.

El aprehendido de apellido Barrera de 20 años de edad quedó alojado en sede de Comisaría 35°.

Intervinieron: Comisaría 35°, UFI Flagrancia.