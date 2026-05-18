Día Mundial del Reciclaje: Cambio Verde consolida el compromiso ambiental de San Juan

Cada 17 de mayo se conmemora el Día Mundial del Reciclaje, una fecha que invita a reflexionar sobre la importancia de reducir, reutilizar y recuperar residuos para construir comunidades más sustentables. En ese marco, el Gobierno de San Juan continúa impulsando políticas ambientales concretas a través de Cambio Verde, el programa interministerial que promueve la separación en origen, la economía circular y la participación ciudadana.

La propuesta, en la que intervienen la Secretaría de Ambiente en conjunto con el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, se concreta durante el tercer sábado de cada mes en la Feria Agroproductiva, consolidándose como un espacio de encuentro entre el cuidado ambiental y el compromiso de los sanjuaninos.

En la próxima edición, con fecha a confirmar, Cambio Verde incorporará por primera vez la recepción de RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) dentro de los 20 materiales reciclables que podrán intercambiarse. La incorporación de este tipo de residuos amplía las posibilidades de recuperación y disposición adecuada de elementos tecnológicos en desuso, fortaleciendo una gestión ambiental más eficiente y sustentable.

La iniciativa ya muestra resultados concretos. En apenas dos jornadas realizadas durante 2026, se logró recolectar más de 1000 kilos de residuos secos, entre ellos cartón, papel, plástico, vidrio y metales. El cartón continúa siendo el material más recuperado en cada operativo, seguido por el plástico como segundo residuo con mayor volumen de recolección.

Todos los residuos recuperados son trasladados al Parque de Tecnologías Ambientales, donde se realiza su clasificación y enfardado para reincorporarlos al circuito productivo, consolidando así el modelo de economía circular impulsado por la provincia.

Además del intercambio de reciclables, cada edición de Cambio Verde incluye acciones de concientización ambiental junto a los asistentes, promoviendo hábitos sustentables y fortaleciendo el compromiso ciudadano con la separación en origen y el reciclaje.

Los resultados reflejan el crecimiento sostenido de esta política pública. Durante 2024, el programa logró transformar más de 5.500 kilos de residuos en oportunidades, alcanzando una cifra récord y consolidando el acompañamiento de los sanjuaninos a este tipo de iniciativas, cifra que busca incrementarse durante el 2026.

En el Día Mundial del Reciclaje, el Gobierno de San Juan reafirma su compromiso con políticas ambientales que generan impacto directo en la comunidad, promueviendo una cultura ciudadana basada en el aprovechamiento responsable de los recursos.