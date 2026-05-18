Operativo de servicios en Pocito: habrá trámites de DNI, vacunación y gestión de anteojos

El Ministerio de Gobierno participará de un nuevo operativo de refuerzo que se realizará en el departamento Pocito, acercando trámites y prestaciones esenciales a los vecinos.

El Ministerio de Gobierno estará presente en un nuevo operativo de servicios brindando atención para la realización de trámites de DNI y permitiendo a los ciudadanos gestionar documentación de manera ágil y cercana a sus domicilios.

La actividad se desarrollará el próximo martes 19 de mayo, de 9 a 13 horas en el barrio Carrerito, ubicado sobre calle Godoy Cruz entre Vidart y 3 de Septiembre, en el departamento Pocito.

También participarán otras áreas del Gobierno provincial con distintas prestaciones destinadas a la comunidad. El Ministerio de Familia y Desarrollo Humano realizará gestiones de anteojos, mientras que el Ministerio de Salud brindará vacunación.