Diputada pidió que Bolsonaro sea extraditado

La diputada brasileña electa Erika Hilton envió hoy una carta dirigida al ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, en la que exige que el ex presidente Jair Bolsonaro y el ex ministro de Justicia y ex secretario Anderson Torres sean extraditados de los Estados Unidos. Torres fue destituido por el gobernador Ibaneis Rocha tras el estallido de ataques bolsonaristas contra el Congreso Nacional, el Supremo Tribunal Federal y el Palacio del Planalto.

Jair Bolsonaro, que había partido a EEUU en diciembre, debió ser ingresado este lunes en un hospital de Orlando, Florida, debido a un fuerte dolor abdominal, según reportó el diario O Globo. Su esposa, Michelle Bolsonaro, recurrió a las redes para aclarar detalles de la internación: “Estimados, vengo a informarles que mi esposo Jair Bolsonaro se encuentra en observación en el hospital, debido a molestias abdominales producto de las secuelas de la herida de arma blanca que le propinó en 2018 a un ex miembro del PSOL”.

Fuente: Infobae