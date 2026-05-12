Donald Trump viaja para reunirse con Xi Jinping

EL REPORTERO 12 de mayo de 2026
Trump Xi

Donald Trump comenzó este martes por la tarde su viaje a Beijing para reunirse con el presidente chino Xi Jinping en una cumbre de alto riesgo en la que el comercio bilateral dominará la agenda, según declaró el mandatario estadounidense antes de abordar el Air Force One en la base aérea Andrews, a las afueras de Washington.

“Vamos a hablar con el presidente Xi de muchas cosas. Diría que, más que nada, de comercio”, afirmó Trump ante la prensa al salir de la Casa Blanca. El avión presidencial hará escala en Anchorage, Alaska, para repostar, y está previsto que aterrice en la capital china a las 19.45 hora local del miércoles (11.45 GMT).

La visita, la primera de Trump a China en más de ocho años, había sido programada originalmente para marzo, pero se aplazó por la guerra que Estados Unidos e Israel lanzaron contra Irán.

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